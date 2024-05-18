https://ria.ru/20240518/prigovor-1946891738.html
Жителю Белгородской области вынесли приговор по делу о госизмене
Жителю Белгородской области вынесли приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 18.05.2024
Жителю Белгородской области вынесли приговор по делу о госизмене
Жителя Ракитянского района Белгородской области, пытавшегося воевать на стороне Украины, приговорили к 9 годам лишения свободы, при обыске у него обнаружили... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:11
2024-05-18T15:11
2024-05-18T15:12
происшествия
ракитянский район
украина
белгородская область
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Жителя Ракитянского района Белгородской области, пытавшегося воевать на стороне Украины, приговорили к 9 годам лишения свободы, при обыске у него обнаружили боеприпасы и наркотики, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. В конце октября 2023 года УФСБ информировало о задержании жителя Ракитянского района 1995 г.р., который намеревался незаконно пересечь госграницу и воевать на Украине в составе запрещённого в России вооружённого формирования. В релизе говорилось, что он пытался связаться с кураторами, заполнив анкету для вступления. Его задержали на территории Белгородского района. Как отметили в пресс-службе, при обыске по месту жительства мужчины сотрудниками УФСБ были обнаружены и изъяты боевая граната Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию, а также наркотические средства в значительном размере. По данным ведомства, решением Второго Западного окружного военного суда города Москвы фигурант признан виновным в госизмене, участии в террористической организации, выращивании растений, содержащих наркотические вещества, незаконном изготовлении, хранении наркотиков, незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных устройств. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, из которых 2 года с отбыванием в тюрьме, а остальные 7 лет – в исправительной колонии строгого режима, а также ограничением свободы на срок 1 год. Приговор вступил в законную силу", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240516/vsu-1946450973.html
https://ria.ru/20240425/sud-1942184150.html
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происшествия, ракитянский район, украина, белгородская область
Происшествия, Ракитянский район, Украина, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
Жителю Белгородской области вынесли приговор по делу о госизмене
Жителя Белгородской области приговорили к 9 годам за попытку воевать за Украину