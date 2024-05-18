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В Приморском районе Петербурга обрушилась крыша в здании цеха
В Приморском районе Петербурга обрушилась крыша в здании цеха - РИА Новости, 18.05.2024
В Приморском районе Петербурга обрушилась крыша в здании цеха
В здании цеха с полиэтиленом в Приморском районе Петербурга обрушилась крыша, а площадь пожара увеличилась с 400 до 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:24
2024-05-18T21:24
2024-05-18T21:24
происшествия
приморский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. В здании цеха с полиэтиленом в Приморском районе Петербурга обрушилась крыша, а площадь пожара увеличилась с 400 до 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "По уточнённой информации, в железобетонном, размером 70х72 метра, высотой 10 метров здании цеха для хранения полиэтилена происходит горение на площади 600 кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 400 кв.метров", - говорится в сообщении. Сообщалось, что в 18:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Автобусная, д.3. Горение происходило на площади 100 кв метров, потом увеличилось до 400 ев метров. В 18:26 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. По данным пресс-службы ГУМЧС, к тушению пожара привлекаются 8 единиц техники и 31 человек личного состава.
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происшествия, приморский район, санкт-петербург
Происшествия, Приморский район, Санкт-Петербург
В Приморском районе Петербурга обрушилась крыша в здании цеха
МЧС: крыша обрушилась в загоревшемся цеху в Приморском районе Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости.
В здании цеха с полиэтиленом в Приморском районе Петербурга обрушилась крыша, а площадь пожара увеличилась с 400 до 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба
ГУМЧС по городу.
"По уточнённой информации, в железобетонном, размером 70х72 метра, высотой 10 метров здании цеха для хранения полиэтилена происходит горение на площади 600 кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 400 кв.метров", - говорится в сообщении.
Сообщалось, что в 18:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Автобусная, д.3. Горение происходило на площади 100 кв метров, потом увеличилось до 400 ев метров. В 18:26 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали.
По данным пресс-службы ГУМЧС, к тушению пожара привлекаются 8 единиц техники и 31 человек личного состава.