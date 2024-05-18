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В Приморском районе Петербурга загорелось здание цеха
В Приморском районе Петербурга загорелось здание цеха - РИА Новости, 18.05.2024
В Приморском районе Петербурга загорелось здание цеха
Возгорание площадью 100 квадратных метров произошло в цеху в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T19:23
2024-05-18T19:23
2024-05-18T19:23
происшествия
приморский район
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Возгорание площадью 100 квадратных метров произошло в цеху в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу. "В 18.19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Автобусная, д.3. В здании цеха размером 20х100 метров происходит горение на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. В 18.26 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. По данным пресс-службы управления, в тушении пожара участвуют семь единиц техники и 30 человек личного состава.
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приморский район
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происшествия, приморский район, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский район, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморском районе Петербурга загорелось здание цеха
МЧС: в Приморском районе Петербурга загорелось здание цеха