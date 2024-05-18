https://ria.ru/20240518/pozhar-1946921817.html

В Приморском районе Петербурга загорелось здание цеха

В Приморском районе Петербурга загорелось здание цеха - РИА Новости, 18.05.2024

В Приморском районе Петербурга загорелось здание цеха

Возгорание площадью 100 квадратных метров произошло в цеху в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T19:23

2024-05-18T19:23

2024-05-18T19:23

происшествия

приморский район

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Возгорание площадью 100 квадратных метров произошло в цеху в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу. "В 18.19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Автобусная, д.3. В здании цеха размером 20х100 метров происходит горение на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. В 18.26 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. По данным пресс-службы управления, в тушении пожара участвуют семь единиц техники и 30 человек личного состава.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

приморский район

санкт-петербург

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происшествия, приморский район, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)