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ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 18.05.2024 (обновлено: 13:48 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/poteri-1946869845.html
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 18.05.2024
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Север"
Украина за сутки потеряла до 150 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:32
2024-05-18T13:48
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украина за сутки потеряла до 150 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Север"

Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Север"

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украина за сутки потеряла до 150 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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