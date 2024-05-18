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ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 18.05.2024

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Север"

Украина за сутки потеряла до 150 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:32

2024-05-18T13:32

2024-05-18T13:48

харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украина за сутки потеряла до 150 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)