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Подполье прервало ж/д движение составов в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
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13:32 18.05.2024 (обновлено: 15:20 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/podpole-1946869753.html
Подполье прервало ж/д движение составов в Харьковской области
Подполье прервало ж/д движение составов в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
Подполье прервало ж/д движение составов в Харьковской области
В Харьковской области подполье уничтожило железнодорожный релейный шкаф, прервав, таким образом, движение военных составов минимум на стуки, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:32
2024-05-18T15:20
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
сергей лебедев
россия
волчанск
безопасность
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ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. В Харьковской области подполье уничтожило железнодорожный релейный шкаф, прервав, таким образом, движение военных составов минимум на стуки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Харьковское сопротивление сообщает об очень удачной проведенной диверсии. &lt;…&gt; Ребята взяли и сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток", — рассказал он.По словам собеседника агентства, не менее чем на сутки удалось остановить движение поездов, перевозивших в сторону фронта пополнение, личный состав, боеприпасы и военную технику, а в обратном направлении — технику на ремонт, раненых и направляющихся на отдых военнослужащих ВСУ.На видео, которое предоставил Лебедев, видно, как подпольщик ночью поджигает релейный шкаф.В последнюю неделю группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
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харьковская область
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Координатор николаевского подполья о диверсии в Харьковской области
Подполье на сутки прервало движение железнодорожных составов с техникой и военными ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег&
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харьковская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, россия, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Россия, Волчанск, Безопасность
Подполье прервало ж/д движение составов в Харьковской области

Лебедев: подполье прервало движение составов для ВСУ в Харьковской области

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. В Харьковской области подполье уничтожило железнодорожный релейный шкаф, прервав, таким образом, движение военных составов минимум на стуки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Харьковское сопротивление сообщает об очень удачной проведенной диверсии. <…> Ребята взяли и сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток", — рассказал он.
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По словам собеседника агентства, не менее чем на сутки удалось остановить движение поездов, перевозивших в сторону фронта пополнение, личный состав, боеприпасы и военную технику, а в обратном направлении — технику на ремонт, раненых и направляющихся на отдых военнослужащих ВСУ.
На видео, которое предоставил Лебедев, видно, как подпольщик ночью поджигает релейный шкаф.
В последнюю неделю группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевРоссияВолчанскБезопасность
 
 
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