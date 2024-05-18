https://ria.ru/20240518/ploschad-1946924358.html

Площадь пожара в здании цеха в Петербурге составила 400 "квадратов"

Площадь пожара в здании цеха в Петербурге составила 400 "квадратов" - РИА Новости, 18.05.2024

Площадь пожара в здании цеха в Петербурге составила 400 "квадратов"

Площадь пожара в здании цеха в Приморском районе Петербурга, где хранится полиэтилен, составила 400 кв метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T19:46

2024-05-18T19:46

2024-05-18T19:46

происшествия

санкт-петербург

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Площадь пожара в здании цеха в Приморском районе Петербурга, где хранится полиэтилен, составила 400 кв метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "По уточнённой информации в железобетонном размером 70х72 метра, высотой 10 метров здании цеха для хранения полиэтилена происходит горение на площади 400 кв. метров", - говорится в сообщении. Сообщалось, что в 18:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Автобусная, д.3. Горение происходило на площади 100 кв. метров". В 18:26 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

санкт-петербург

приморский район

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происшествия, санкт-петербург, приморский район