https://ria.ru/20240518/ploschad-1946924358.html
Площадь пожара в здании цеха в Петербурге составила 400 "квадратов"
Площадь пожара в здании цеха в Петербурге составила 400 "квадратов" - РИА Новости, 18.05.2024
Площадь пожара в здании цеха в Петербурге составила 400 "квадратов"
Площадь пожара в здании цеха в Приморском районе Петербурга, где хранится полиэтилен, составила 400 кв метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T19:46
2024-05-18T19:46
2024-05-18T19:46
происшествия
санкт-петербург
приморский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Площадь пожара в здании цеха в Приморском районе Петербурга, где хранится полиэтилен, составила 400 кв метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "По уточнённой информации в железобетонном размером 70х72 метра, высотой 10 метров здании цеха для хранения полиэтилена происходит горение на площади 400 кв. метров", - говорится в сообщении. Сообщалось, что в 18:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Автобусная, д.3. Горение происходило на площади 100 кв. метров". В 18:26 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
санкт-петербург
приморский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район
Площадь пожара в здании цеха в Петербурге составила 400 "квадратов"
МЧС: площадь пожара в Приморском районе Петербурга составила 400 "квадратов"