https://ria.ru/20240518/pavodok-1946829349.html

На реке Лена в Якутии подтопило семь сел

На реке Лена в Якутии подтопило семь сел - РИА Новости, 18.05.2024

На реке Лена в Якутии подтопило семь сел

Следом за селами Олекминского района паводок на реке Лена затопил семь сёл Намского района Якутии, на помощь населению направлены спасатели и аэромобильная... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T05:00

2024-05-18T05:00

2024-05-18T05:29

происшествия

наводнения в россии — 2024

россия

республика саха (якутия)

олекминский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Следом за селами Олекминского района паводок на реке Лена затопил семь сёл Намского района Якутии, на помощь населению направлены спасатели и аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике."Паводком на реке Лена подтопило семь сел Намского района, туда направлены спасатели Якутии в количестве 45 человек и семи единиц техники, в том числе аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в количестве 29 человек и пяти единиц техники", - рассказали в пресс-службе.По словам начальника регионального Главка МЧС России Павла Гарина, для мониторинга ситуации проведены аэрофотосъемка с применением БАС и авиаразведка воздушным судном Ми-8 АК "Полярные авиалинии". На месте ЧС организована работа спасателей, проводятся мероприятия по укреплению дамбы, оказывается адресная помощь населению."В связи с повышением уровней воды и выходом воды на пойму подтоплены 54 частных жилых дома в восьми населенных пунктах: Первый Нерюкстяйинск Олекминского района и села Второй Хомустах, Намцы, Арбын, Хамагатта, Бютяй-Юрдя, Графский Берег и Партизан Намского района", - сказал Гарин.Ранее сообщалось о том, что река Лена вышла из берегов в Олекминском районе 12 мая. Там затопило четыре села. В районе ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240517/pavodki-1946802521.html

https://ria.ru/20240517/tobol-1946579680.html

россия

республика саха (якутия)

олекминский район

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происшествия, наводнения в россии — 2024, россия, республика саха (якутия), олекминский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)