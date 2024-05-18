https://ria.ru/20240518/pavodki-1946946447.html
В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация
В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация - РИА Новости, 18.05.2024
В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация
Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается в Усть-Ишимском районе Омской области, приняты 5290 заявлений на выплату пострадавшим, заявил глава МЧС РФ... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:29
2024-05-18T23:29
2024-05-18T23:29
россия
омская область
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается в Усть-Ишимском районе Омской области, приняты 5290 заявлений на выплату пострадавшим, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина. "Наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Ишимском районе Омской области… В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам приняты 5290 заявлений, осуществлены выплаты единовременной материальной помощи 145 гражданам", - сказал Куренков.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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россия, омская область, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Омская область, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация
МЧС: в Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация