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В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация - РИА Новости, 18.05.2024
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23:29 18.05.2024
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В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация
В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация - РИА Новости, 18.05.2024
В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация
Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается в Усть-Ишимском районе Омской области, приняты 5290 заявлений на выплату пострадавшим, заявил глава МЧС РФ... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:29
2024-05-18T23:29
россия
омская область
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается в Усть-Ишимском районе Омской области, приняты 5290 заявлений на выплату пострадавшим, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина. "Наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Ишимском районе Омской области… В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам приняты 5290 заявлений, осуществлены выплаты единовременной материальной помощи 145 гражданам", - сказал Куренков.
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россия, омская область, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Омская область, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация

МЧС: в Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПоследствия паводка в Омской области
Последствия паводка в Омской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Последствия паводка в Омской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается в Усть-Ишимском районе Омской области, приняты 5290 заявлений на выплату пострадавшим, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина.
"Наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Ишимском районе Омской области… В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам приняты 5290 заявлений, осуществлены выплаты единовременной материальной помощи 145 гражданам", - сказал Куренков.
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РоссияОмская областьАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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