https://ria.ru/20240518/pavodki-1946946447.html

В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация

В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация - РИА Новости, 18.05.2024

В Усть-Ишимском районе Омской области сложилась сложная паводковая ситуация

Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается в Усть-Ишимском районе Омской области, приняты 5290 заявлений на выплату пострадавшим, заявил глава МЧС РФ... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T23:29

2024-05-18T23:29

2024-05-18T23:29

россия

омская область

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается в Усть-Ишимском районе Омской области, приняты 5290 заявлений на выплату пострадавшим, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина. "Наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Ишимском районе Омской области… В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам приняты 5290 заявлений, осуществлены выплаты единовременной материальной помощи 145 гражданам", - сказал Куренков.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

россия

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россия, омская область, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия