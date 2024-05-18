https://ria.ru/20240518/pavodki-1946931202.html
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков - РИА Новости, 18.05.2024
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков
Президент Владимир Путин потребовал незамедлительно сделать все для восстановления жилья в регионах, пострадавших от паводков. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:40
2024-05-18T20:40
2024-05-18T21:49
владимир путин
россия
александр куренков (мчс)
александр козлов (глава минприроды)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
тюмень
омск
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин потребовал незамедлительно сделать все для восстановления жилья в регионах, пострадавших от паводков.Об этом он заявил на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым."Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств", — сказал глава государства.Территории после паводка необходимо осушать вовремя и без задержки, добавил президент."Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд", — указал Путин.Куренков, в свою очередь, доложил, что в десяти российских субъектах в 117 населенных пунктах остаются подтопленными 1373 жилых и 5892 дачных дома."В целях оказания финансовой помощи пострадавшим принято 540 440 заявлений. Осуществлены выплаты на общую сумму почти семь миллиардов рублей", — сообщил он.По словам главы МЧС, наиболее сложная ситуация с паводками наблюдается в Усть-Ишимском районе Омской области, поступило 5290 заявлений на выплаты, 145 граждан уже получили единовременную материальную помощь.При этом, подчеркнул министр, благодаря слаженным действиям удалось избежать затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск.Козлов, со своей стороны, добавил, что рост уровня воды в реке Тара в Омской области продлится до 21-25 мая, а на Иртыше — до 3-7 июня.Несколько российских регионов продолжают бороться с последствиями паводков. Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской и Омской областях. От наводнений также пострадала Якутия.
https://ria.ru/20240518/reka-1946932505.html
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Путин о восстановлении жилого фонда после паводков
Путин о восстановлении жилого фонда после паводков
2024-05-18T20:40
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РИА Новости
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владимир путин, россия, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, тюмень, омск, омская область
Владимир Путин, Россия, Александр Куренков (МЧС), Александр Козлов (глава Минприроды), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Тюмень, Омск, Омская область
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин потребовал незамедлительно сделать все для восстановления жилья в регионах, пострадавших от паводков.
Об этом он заявил на встрече с главой МЧС
Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым
.
"Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств", — сказал глава государства.
Территории после паводка необходимо осушать вовремя и без задержки, добавил президент.
"Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд", — указал Путин.
Куренков, в свою очередь, доложил, что в десяти российских субъектах в 117 населенных пунктах остаются подтопленными 1373 жилых и 5892 дачных дома.
"В целях оказания финансовой помощи пострадавшим принято 540 440 заявлений. Осуществлены выплаты на общую сумму почти семь миллиардов рублей", — сообщил он.
По словам главы МЧС, наиболее сложная ситуация с паводками наблюдается в Усть-Ишимском районе Омской области
, поступило 5290 заявлений на выплаты, 145 граждан уже получили единовременную материальную помощь.
При этом, подчеркнул министр, благодаря слаженным действиям удалось избежать затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень
— Омск.
Козлов, со своей стороны, добавил, что рост уровня воды в реке Тара в Омской области продлится до 21-25 мая, а на Иртыше — до 3-7 июня.
Несколько российских регионов продолжают бороться с последствиями паводков. Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской и Омской областях. От наводнений также пострадала Якутия.