https://ria.ru/20240518/pavodki-1946931202.html

Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков

Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков - РИА Новости, 18.05.2024

Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков

Президент Владимир Путин потребовал незамедлительно сделать все для восстановления жилья в регионах, пострадавших от паводков. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:40

2024-05-18T20:40

2024-05-18T21:49

владимир путин

россия

александр куренков (мчс)

александр козлов (глава минприроды)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

тюмень

омск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946936288_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8c3fa02714bb344980391494b10c3ff.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин потребовал незамедлительно сделать все для восстановления жилья в регионах, пострадавших от паводков.Об этом он заявил на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым."Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств", — сказал глава государства.Территории после паводка необходимо осушать вовремя и без задержки, добавил президент."Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд", — указал Путин.Куренков, в свою очередь, доложил, что в десяти российских субъектах в 117 населенных пунктах остаются подтопленными 1373 жилых и 5892 дачных дома."В целях оказания финансовой помощи пострадавшим принято 540 440 заявлений. Осуществлены выплаты на общую сумму почти семь миллиардов рублей", — сообщил он.По словам главы МЧС, наиболее сложная ситуация с паводками наблюдается в Усть-Ишимском районе Омской области, поступило 5290 заявлений на выплаты, 145 граждан уже получили единовременную материальную помощь.При этом, подчеркнул министр, благодаря слаженным действиям удалось избежать затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск.Козлов, со своей стороны, добавил, что рост уровня воды в реке Тара в Омской области продлится до 21-25 мая, а на Иртыше — до 3-7 июня.Несколько российских регионов продолжают бороться с последствиями паводков. Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской и Омской областях. От наводнений также пострадала Якутия.

https://ria.ru/20240518/reka-1946932505.html

https://ria.ru/20240515/pavodok-1946123983.html

https://ria.ru/20240513/matvienko-1945611692.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

россия

тюмень

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о восстановлении жилого фонда после паводков Путин о восстановлении жилого фонда после паводков 2024-05-18T20:40 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, тюмень, омск, омская область