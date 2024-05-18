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Подполье сообщило об ударе по складам с топливом в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе по складам с топливом в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.05.2024
Подполье сообщило об ударе по складам с топливом в Днепропетровской области
Вооруженные силы России нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:42
2024-05-18T07:42
2024-05-18T07:50
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Ночью 18 мая по складам в городе Павлоград был нанесен удар… Местные жители пишут, что взрыв произошел на химическом заводе, в стороне базисных складов. Там хранятся взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо", - сказал собеседник агентства.По его словам, район Павлоградского химического завода и поселок Южный оцеплены ВСУ, идет поквартирный обход с досмотром технических средств и задержанием мужского населения для прохождения медкомиссии в военкоматах.Лебедев рассказал, что недалеко от химзавода находится полигон, на котором производят стрельбы и хранят тяжелое вооружение, полигон принадлежит в/ч 3024 Национальной гвардии Украины.По данным подполья, в Павлограде находится крупный железнодорожный узел, который используют для переброски войск и военной техники в Донбасс.
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Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по складам с топливом в Днепропетровской области
Подполье: в Павлограде нанесли удар по складам химзавода с ракетным топливом