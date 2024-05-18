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Подполье сообщило об ударе по складам с топливом в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.05.2024
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07:42 18.05.2024 (обновлено: 07:50 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/pavlograd-1946837177.html
Подполье сообщило об ударе по складам с топливом в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе по складам с топливом в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.05.2024
Подполье сообщило об ударе по складам с топливом в Днепропетровской области
Вооруженные силы России нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:42
2024-05-18T07:50
специальная военная операция на украине
павлоград
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Ночью 18 мая по складам в городе Павлоград был нанесен удар… Местные жители пишут, что взрыв произошел на химическом заводе, в стороне базисных складов. Там хранятся взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо", - сказал собеседник агентства.По его словам, район Павлоградского химического завода и поселок Южный оцеплены ВСУ, идет поквартирный обход с досмотром технических средств и задержанием мужского населения для прохождения медкомиссии в военкоматах.Лебедев рассказал, что недалеко от химзавода находится полигон, на котором производят стрельбы и хранят тяжелое вооружение, полигон принадлежит в/ч 3024 Национальной гвардии Украины.По данным подполья, в Павлограде находится крупный железнодорожный узел, который используют для переброски войск и военной техники в Донбасс.
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павлоград, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по складам с топливом в Днепропетровской области

Подполье: в Павлограде нанесли удар по складам химзавода с ракетным топливом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Ночью 18 мая по складам в городе Павлоград был нанесен удар… Местные жители пишут, что взрыв произошел на химическом заводе, в стороне базисных складов. Там хранятся взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, район Павлоградского химического завода и поселок Южный оцеплены ВСУ, идет поквартирный обход с досмотром технических средств и задержанием мужского населения для прохождения медкомиссии в военкоматах.
Лебедев рассказал, что недалеко от химзавода находится полигон, на котором производят стрельбы и хранят тяжелое вооружение, полигон принадлежит в/ч 3024 Национальной гвардии Украины.
По данным подполья, в Павлограде находится крупный железнодорожный узел, который используют для переброски войск и военной техники в Донбасс.
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Специальная военная операция на УкраинеПавлоградУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияСергей Лебедев
 
 
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