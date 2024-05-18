https://ria.ru/20240518/pasport-1946828009.html

Жители Харьковской области хотят получить паспорта России, рассказали в ГД

Жители Харьковской области хотят получить паспорта России, рассказали в ГД - РИА Новости, 18.05.2024

Жители Харьковской области хотят получить паспорта России, рассказали в ГД

Жители населенных пунктов Харьковской области после освобождения спрашивают, как получить российские паспорта, потому что понимают, что мирная жизнь для них уже РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T04:07

2024-05-18T04:07

2024-05-18T04:39

харьковская область

россия

луганская народная республика

виктор водолацкий

владимир путин

госдума рф

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Жители населенных пунктов Харьковской области после освобождения спрашивают, как получить российские паспорта, потому что понимают, что мирная жизнь для них уже наступила, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди уже ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт. Потому что они понимают, что мирная жизнь для них уже наступила, уже нужно заниматься будущим своей земли, своей территории, своих родных и близких", - сказал Водолацкий. По его словам, жители Харьковской области радуются, видя, что ежедневно идет продвижение российских войск, которые освобождают территорию региона от националистов и западных наемников. "Сейчас наши бойцы встречаются с населением. У людей одна проблема: говорят, хорошо, что вы пришли, мы хоть успеем посадить огурцы, помидоры, раз картошку не успели, то хотя бы овощную продукцию, чтоб можно было зимой нормально себя, комфортно чувствовать. Люди живут реальной жизнью, люди хотят в Харьковской области мира, спокойствия", - отметил депутат. Ранее в МО РФ заявили, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу в китайском Харбине, что российские военнослужащие добиваются успехов в Харьковской области и каждый день двигаются строго по плану, но планов взятия самого Харькова "на сегодняшний день нет".

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьковская область

россия

луганская народная республика

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харьковская область, россия, луганская народная республика, виктор водолацкий, владимир путин, госдума рф, безопасность