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"Слом стратегии". Решение партнеров России вызвало тревогу на Украине

"Слом стратегии". Решение партнеров России вызвало тревогу на Украине - РИА Новости, 18.05.2024

"Слом стратегии". Решение партнеров России вызвало тревогу на Украине

Отказ Бразилии и ЮАР участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии наносит тяжелый удар по всей стратегии Киева, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T04:04

2024-05-18T04:04

2024-05-18T04:04

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юар

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Отказ Бразилии и ЮАР участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии наносит тяжелый удар по всей стратегии Киева, пишет "Страна.ua".Ранее президент Бразилии Лула да Сильва заявил, что не видит смысла участвовать в саммите, на котором не будет представлена Россия. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, в свою очередь, мотивировал отказ высокой занятостью на послевыборных мероприятиях."Две крупные страны «глобального Юга» своих лидеров на встречу не пришлют — Бразилия и ЮАР. <...> Фактический отказ пришел из Китая. <...> То есть три основных партнера России по БРИКС отказались присылать своих лидеров на саммит", — отметили журналисты.В статье также указывается, что Индия до сих пор не подтвердила своего участия в швейцарском саммите. Таким образом, ключевые страны Глобального Юга, вероятно, откажутся поддержать инициированную Киевом конференцию."Это (отказ крупнейших стран Глобального Юга от участия в конференции. — Прим. ред.) будет означать слом основной стратегии украинской власти по продвижению «формулы мира». И встанет вопрос о смене стратегии", — опасаются авторы.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу АТВ, что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, намерены сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240517/putin-1946716301.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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