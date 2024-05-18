"Слом стратегии". Решение партнеров России вызвало тревогу на Украине
"Страна.ua": отказ стран БРИКС от участия в мирной конференции лишает ее смысла
© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Отказ Бразилии и ЮАР участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии наносит тяжелый удар по всей стратегии Киева, пишет "Страна.ua".
Ранее президент Бразилии Лула да Сильва заявил, что не видит смысла участвовать в саммите, на котором не будет представлена Россия. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, в свою очередь, мотивировал отказ высокой занятостью на послевыборных мероприятиях.
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"Две крупные страны «глобального Юга» своих лидеров на встречу не пришлют — Бразилия и ЮАР. <...> Фактический отказ пришел из Китая. <...> То есть три основных партнера России по БРИКС отказались присылать своих лидеров на саммит", — отметили журналисты.
В статье также указывается, что Индия до сих пор не подтвердила своего участия в швейцарском саммите. Таким образом, ключевые страны Глобального Юга, вероятно, откажутся поддержать инициированную Киевом конференцию.
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"Это (отказ крупнейших стран Глобального Юга от участия в конференции. — Прим. ред.) будет означать слом основной стратегии украинской власти по продвижению «формулы мира». И встанет вопрос о смене стратегии", — опасаются авторы.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу АТВ, что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, намерены сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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