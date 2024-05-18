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В Москве стартовал парад поездов в честь 89-летия метро - РИА Новости, 18.05.2024
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09:44 18.05.2024 (обновлено: 09:50 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/parad-1946845993.html
В Москве стартовал парад поездов в честь 89-летия метро
В Москве стартовал парад поездов в честь 89-летия метро - РИА Новости, 18.05.2024
В Москве стартовал парад поездов в честь 89-летия метро
Парад поездов в честь 89-летия московского метро стартовал со станции большой кольцевой линии "Сокольники", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:44
2024-05-18T09:50
общество
"сокольники"
большая кольцевая линия
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Парад поездов в честь 89-летия московского метро стартовал со станции большой кольцевой линии "Сокольники", передает корреспондент РИА Новости. По БКЛ проедут 9 парадных составов различных серий. Возглавил парад ретропоезд "Сокольники", его спроектировали к 75-летию столичного метро. Также на линию выйдут поезда "Номерной", Еж-3, "Русич", "Москва","Москва-2020". Впервые в параде примут участие два новых состава - модификация поезда "Ока", которая впервые в метро была оснащена сквозным проходом, и новейшая "Москва-2024". Все 9 поездов будут курсировать по БКЛ 18 и 19 мая с 10.00 до 20.00.
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общество, "сокольники", большая кольцевая линия, москва
Общество, "Сокольники", Большая кольцевая линия, Москва
В Москве стартовал парад поездов в честь 89-летия метро

В Москве со станции Сокольники стартовал парад поездов в честь 89-летия метро

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПарад поездов к 89-летию Московского метрополитена на станции метро "Сокольники" Большой кольцевой линии
Парад поездов к 89-летию Московского метрополитена на станции метро Сокольники Большой кольцевой линии - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Парад поездов к 89-летию Московского метрополитена на станции метро "Сокольники" Большой кольцевой линии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Парад поездов в честь 89-летия московского метро стартовал со станции большой кольцевой линии "Сокольники", передает корреспондент РИА Новости.
По БКЛ проедут 9 парадных составов различных серий. Возглавил парад ретропоезд "Сокольники", его спроектировали к 75-летию столичного метро. Также на линию выйдут поезда "Номерной", Еж-3, "Русич", "Москва","Москва-2020".
Впервые в параде примут участие два новых состава - модификация поезда "Ока", которая впервые в метро была оснащена сквозным проходом, и новейшая "Москва-2024". Все 9 поездов будут курсировать по БКЛ 18 и 19 мая с 10.00 до 20.00.
 
Общество"Сокольники"Большая кольцевая линияМосква
 
 
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