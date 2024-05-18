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В Москве стартовал парад поездов в честь 89-летия метро

В Москве стартовал парад поездов в честь 89-летия метро - РИА Новости, 18.05.2024

В Москве стартовал парад поездов в честь 89-летия метро

Парад поездов в честь 89-летия московского метро стартовал со станции большой кольцевой линии "Сокольники", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:44

2024-05-18T09:44

2024-05-18T09:50

общество

"сокольники"

большая кольцевая линия

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Парад поездов в честь 89-летия московского метро стартовал со станции большой кольцевой линии "Сокольники", передает корреспондент РИА Новости. По БКЛ проедут 9 парадных составов различных серий. Возглавил парад ретропоезд "Сокольники", его спроектировали к 75-летию столичного метро. Также на линию выйдут поезда "Номерной", Еж-3, "Русич", "Москва","Москва-2020". Впервые в параде примут участие два новых состава - модификация поезда "Ока", которая впервые в метро была оснащена сквозным проходом, и новейшая "Москва-2024". Все 9 поездов будут курсировать по БКЛ 18 и 19 мая с 10.00 до 20.00.

москва

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общество, "сокольники", большая кольцевая линия, москва