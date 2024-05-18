https://ria.ru/20240518/otsenka-1946945769.html
СК даст правовую оценку заочному обвинению Киевом Бортникова и Золотова
СК даст правовую оценку заочному обвинению Киевом Бортникова и Золотова - РИА Новости, 18.05.2024
СК даст правовую оценку заочному обвинению Киевом Бортникова и Золотова
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочному предъявлению государственным бюро расследований (ГБР) Украины РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:21
2024-05-18T23:21
2024-05-18T23:21
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украина
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александр бортников
виктор золотов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочному предъявлению государственным бюро расследований (ГБР) Украины обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и российским офицерам, сообщили в СК. Ранее ГБР Украины заявило о заочном предъявлении обвинений Бортникову, Золотову и ряду высокопоставленных российских офицеров. "Глава СК России поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования высокопоставленных российских чиновников", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следователи в рамках расследования уголовного дела установят конкретных должностных лиц, принявших незаконные решения о привлечении к ответственности, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240513/voronchenko-1945717145.html
https://ria.ru/20240506/rozysk-1944105010.html
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россия, украина, киев, александр бортников, виктор золотов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
Россия, Украина, Киев, Александр Бортников, Виктор Золотов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), В мире
СК даст правовую оценку заочному обвинению Киевом Бортникова и Золотова
СК даст правовую оценку заочному обвинению ГБР Украины Бортникова и Золотова