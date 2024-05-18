https://ria.ru/20240518/operatsiya-1946930936.html

Операция Израиля в Рафахе вынудила 800 тысяч человек бежать, заявили в ООН

Операция Израиля в Рафахе вынудила 800 тысяч человек бежать, заявили в ООН - РИА Новости, 18.05.2024

Операция Израиля в Рафахе вынудила 800 тысяч человек бежать, заявили в ООН

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что с начала операции Израиля в... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:39

2024-05-18T20:39

2024-05-18T20:39

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что с начала операции Израиля в Рафахе регион вынужденно покинули 800 тысяч человек. "Почти половина населения Рафаха, или 800 тысяч человек, находится в пути, вынужденные бежать с тех пор, как 6 мая израильские силы начали военную операцию в этом районе", - написал Лаззарини на своей странице в соцсети X. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240507/deti-1944195351.html

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рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году