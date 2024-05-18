https://ria.ru/20240518/oon-1946826570.html

Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе

Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе - РИА Новости, 18.05.2024

Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе

Алжир и Словения запросили на понедельник проведение заседания СБ ООН по ситуации в Рафахе в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в Совбезе ООН. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T03:29

2024-05-18T03:29

2024-05-18T04:20

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ООН, 18 мая — РИА Новости. Алжир и Словения запросили на понедельник проведение заседания СБ ООН по ситуации в Рафахе в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в Совбезе ООН. "Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика — Рафах", - сказал собеседник агентства.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240517/tela-1946777311.html

https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, словения, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон, алжир (провинция), рафах (провинция), палестина, сектор газа