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Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"
Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы" - РИА Новости, 18.05.2024
Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"
Столичные школьники и дошкольники завоевали более 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:14
2024-05-18T13:14
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Столичные школьники и дошкольники завоевали более 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Столичные школьники и дошкольники завоевали больше 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Ребята в течение учебного года выполняли тематические задания на различных площадках города. Самыми популярными стали: Музей городского хозяйства Москвы; Музей космонавтики; Дарвиновский музей; парковая территория ВДНХ; сад "Эрмитаж"; детский парк им. Прямикова", — говорится в сообщении. Собянин добавил, что победители и призеры завершили сезон игрой-прогулкой по центру Москвы. Вместе с родителями и учителями дети искали уникальные адресные таблички и изображения мифических существ на зданиях, рассматривали граффити в городе, определяли стиль архитектуры построек. Всего в этом учебном году в олимпиаде поучаствовали больше 165 тысяч москвичей, отметил мэр.
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москва, сергей собянин, дарвиновский музей, общество
Хорошие новости, Москва, Сергей Собянин, Дарвиновский музей, Общество
Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"
Московские школьники взяли 60 тыс. дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"