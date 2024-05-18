https://ria.ru/20240518/olimpiada-1946867625.html

Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"

Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы" - РИА Новости, 18.05.2024

Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"

Столичные школьники и дошкольники завоевали более 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:14

2024-05-18T13:14

2024-05-18T15:15

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Столичные школьники и дошкольники завоевали более 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Столичные школьники и дошкольники завоевали больше 60 тысяч дипломов на олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Ребята в течение учебного года выполняли тематические задания на различных площадках города. Самыми популярными стали: Музей городского хозяйства Москвы; Музей космонавтики; Дарвиновский музей; парковая территория ВДНХ; сад "Эрмитаж"; детский парк им. Прямикова", — говорится в сообщении. Собянин добавил, что победители и призеры завершили сезон игрой-прогулкой по центру Москвы. Вместе с родителями и учителями дети искали уникальные адресные таблички и изображения мифических существ на зданиях, рассматривали граффити в городе, определяли стиль архитектуры построек. Всего в этом учебном году в олимпиаде поучаствовали больше 165 тысяч москвичей, отметил мэр.

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москва, сергей собянин, дарвиновский музей, общество