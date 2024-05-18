https://ria.ru/20240518/obstrely-1946826384.html

ВСУ ночью выпустили 13 снарядов по Горловке и Донецку

ВСУ ночью выпустили 13 снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 18.05.2024

ВСУ ночью выпустили 13 снарядов по Горловке и Донецку

Украинские войска после полуночи выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T03:26

2024-05-18T03:26

2024-05-18T04:10

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска после полуночи выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 1.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 2.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Петровский район Донецка подвергся обстрелам с 0.10 по 3.10, по нему выпустили восемь снарядов того же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240518/kharkov-1946820657.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато