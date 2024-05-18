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При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 18.05.2024
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека
Два человека пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Петровка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:24
2024-05-18T23:24
2024-05-18T23:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Петровка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что у раненых - женщины и мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела, пострадавших госпитализировали.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека
При обстреле ВСУ с БПЛА Петровки в Белгородской области пострадали два человека