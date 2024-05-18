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При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 18.05.2024 (обновлено: 23:26 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/obstrel-1946945958.html
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 18.05.2024
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека
Два человека пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Петровка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:24
2024-05-18T23:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Петровка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что у раненых - женщины и мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела, пострадавших госпитализировали.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека

При обстреле ВСУ с БПЛА Петровки в Белгородской области пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Петровка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что у раненых - женщины и мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела, пострадавших госпитализировали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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