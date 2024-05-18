https://ria.ru/20240518/obstrel-1946945958.html

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 18.05.2024

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадали два человека

Два человека пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Петровка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T23:24

2024-05-18T23:24

2024-05-18T23:26

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Петровка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что у раненых - женщины и мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела, пострадавших госпитализировали.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков