https://ria.ru/20240518/obstrel-1946938504.html

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников - РИА Новости, 18.05.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников

Украинские войска сбросили ещё два взрывоопасных предмета (ВОП) с беспилотников на Горловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T21:39

2024-05-18T21:39

2024-05-18T21:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили ещё два взрывоопасных предмета (ВОП) с беспилотников на Горловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атаки ударными БПЛА со стороны ВФУ: 19.50 (совпадает с мск - ред.) - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА ...20.00 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало о сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в 19.30. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия