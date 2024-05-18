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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:39 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/obstrel-1946938504.html
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников - РИА Новости, 18.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников
Украинские войска сбросили ещё два взрывоопасных предмета (ВОП) с беспилотников на Горловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:39
2024-05-18T21:39
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили ещё два взрывоопасных предмета (ВОП) с беспилотников на Горловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атаки ударными БПЛА со стороны ВФУ: 19.50 (совпадает с мск - ред.) - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА ...20.00 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало о сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в 19.30. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили еще два взрывоопасных предмета с БПЛА на Горловку

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили ещё два взрывоопасных предмета (ВОП) с беспилотников на Горловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атаки ударными БПЛА со стороны ВФУ: 19.50 (совпадает с мск - ред.) - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА ...20.00 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее представительство сообщало о сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в 19.30.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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