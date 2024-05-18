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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 18.05.2024
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13:34 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/obstrel-1946870470.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 18.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:34
2024-05-18T13:34
донецк
макеевка
петровский район
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 11.45 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населённый пункт Новосёловка Первая - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Представительство добавило, что в 12.10 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено ещё два снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, нато, происшествия
Донецк, Макеевка, Петровский район, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 10 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 11.45 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населённый пункт Новосёловка Первая - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
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Представительство добавило, что в 12.10 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено ещё два снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаПетровский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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