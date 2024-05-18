https://ria.ru/20240518/obstrel-1946870470.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 18.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:34

2024-05-18T13:34

2024-05-18T13:34

донецк

макеевка

петровский район

сцкк

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специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 11.45 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населённый пункт Новосёловка Первая - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Представительство добавило, что в 12.10 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено ещё два снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

донецк

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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, нато, происшествия