Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 10 снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 11.45 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населённый пункт Новосёловка Первая - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
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Представительство добавило, что в 12.10 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено ещё два снаряда калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.