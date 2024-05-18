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Число пострадавших при обстреле Скадовска выросло до 12
Число пострадавших при обстреле Скадовска выросло до 12 - РИА Новости, 18.05.2024
Число пострадавших при обстреле Скадовска выросло до 12
Число пострадавших при обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS Скадовска Херсонской области выросло до 12, сообщили в пресс-службе губернатора области. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:27
2024-05-18T12:27
2024-05-18T12:27
херсонская область
скадовск
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS Скадовска Херсонской области выросло до 12, сообщили в пресс-службе губернатора области. "Общее количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО "HIMARS" сейчас составляет 12 человек. Всего в больницу обратились 11 человек, один из них был госпитализирован. Еще одному раненому помощь была оказана на месте", - сообщили в пресс-службе губернатора. В городе работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
https://ria.ru/20240516/tank-1946306450.html
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херсонская область , скадовск, происшествия
Херсонская область , Скадовск, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Скадовска выросло до 12
Число пострадавших при обстреле Скадовска в Херсонской области выросло до 12