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Число пострадавших при обстреле Скадовска выросло до 12

Число пострадавших при обстреле Скадовска выросло до 12 - РИА Новости, 18.05.2024

Число пострадавших при обстреле Скадовска выросло до 12

Число пострадавших при обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS Скадовска Херсонской области выросло до 12, сообщили в пресс-службе губернатора области. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:27

2024-05-18T12:27

2024-05-18T12:27

херсонская область

скадовск

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS Скадовска Херсонской области выросло до 12, сообщили в пресс-службе губернатора области. "Общее количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО "HIMARS" сейчас составляет 12 человек. Всего в больницу обратились 11 человек, один из них был госпитализирован. Еще одному раненому помощь была оказана на месте", - сообщили в пресс-службе губернатора. В городе работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

https://ria.ru/20240516/tank-1946306450.html

херсонская область

скадовск

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херсонская область , скадовск, происшествия