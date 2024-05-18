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Число пострадавших при обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11
Число пострадавших при обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 - РИА Новости, 18.05.2024
Число пострадавших при обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11
Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Сальдо. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:16
2024-05-18T11:16
2024-05-18T12:56
происшествия
специальная военная операция на украине
скадовск
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 18 мая — РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Сальдо."Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Многих пострадавших посекло осколками", — сообщили в пресс-службе главы Херсонской области.На месте работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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происшествия, скадовск, херсонская область
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Скадовск, Херсонская область
Число пострадавших при обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11
Сальдо: число пострадавших при обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS выросло до 11