https://ria.ru/20240518/obstrel-1946854975.html

Число пострадавших при обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11

Число пострадавших при обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 - РИА Новости, 18.05.2024

Число пострадавших при обстреле Скадовска из РСЗО HIMARS увеличилось до 11

Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Сальдо. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:16

2024-05-18T11:16

2024-05-18T12:56

происшествия

специальная военная операция на украине

скадовск

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 18 мая — РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Сальдо."Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Многих пострадавших посекло осколками", — сообщили в пресс-службе главы Херсонской области.На месте работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

скадовск

херсонская область

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происшествия, скадовск, херсонская область