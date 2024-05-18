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ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS - РИА Новости, 18.05.2024
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS
В результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Скадовску в Херсонской области разрушен дом, трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести, РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T10:17
2024-05-18T10:17
2024-05-18T10:17
скадовск
херсонская область
владимир сальдо
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происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. В результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Скадовску в Херсонской области разрушен дом, трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. "В Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара. На данный момент известно о троих раненых местных жителях. Обстрел города велся из РСЗО HIMARS американского производства", - сообщили в пресс-службе. На месте работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
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скадовск, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Скадовск, Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS
В Херсонской области три человека пострадали при обстреле ВСУ из HIMARS