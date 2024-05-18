https://ria.ru/20240518/obstrel-1946849496.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS - РИА Новости, 18.05.2024

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS

В результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Скадовску в Херсонской области разрушен дом, трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести, РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T10:17

2024-05-18T10:17

2024-05-18T10:17

скадовск

херсонская область

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. В результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Скадовску в Херсонской области разрушен дом, трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. "В Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара. На данный момент известно о троих раненых местных жителях. Обстрел города велся из РСЗО HIMARS американского производства", - сообщили в пресс-службе. На месте работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

скадовск

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

скадовск, херсонская область , владимир сальдо, происшествия