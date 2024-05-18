Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/obstrel-1946849496.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS - РИА Новости, 18.05.2024
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS
В результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Скадовску в Херсонской области разрушен дом, трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести, РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T10:17
2024-05-18T10:17
скадовск
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. В результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Скадовску в Херсонской области разрушен дом, трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. "В Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара. На данный момент известно о троих раненых местных жителях. Обстрел города велся из РСЗО HIMARS американского производства", - сообщили в пресс-службе. На месте работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
скадовск
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
скадовск, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Скадовск, Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области из HIMARS

В Херсонской области три человека пострадали при обстреле ВСУ из HIMARS

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. В результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Скадовску в Херсонской области разрушен дом, трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.
"В Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара. На данный момент известно о троих раненых местных жителях. Обстрел города велся из РСЗО HIMARS американского производства", - сообщили в пресс-службе.
На месте работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру
20 марта, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеСкадовскХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала