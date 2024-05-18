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В Волгограде задержали мужчину, пытавшегося задушить девочку в подъезде
В Волгограде задержали мужчину, пытавшегося задушить девочку в подъезде - РИА Новости, 18.05.2024
В Волгограде задержали мужчину, пытавшегося задушить девочку в подъезде
В Волгограде задержали подозреваемого в попытке задушить 12-летнюю девочку в подъезде, школьнице удалось сфотографировать предполагаемого преступника, сообщила... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:01
2024-05-18T21:01
2024-05-18T21:51
происшествия
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волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 18 мая — РИА Новости. В Волгограде задержали подозреваемого в попытке задушить 12-летнюю девочку в подъезде, школьнице удалось сфотографировать предполагаемого преступника, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону."Благодаря имеющейся у следствия фотографии подозреваемого удалось задержать. Им оказался 44-летний волгоградец", — говорится в заявлении.Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело за покушение на убийство.По информации ведомства, в четверг вечером 12-летняя девочка зашла в подъезд дома на улице Титова в Волгограде, где на нее напал неизвестный мужчина. Он схватил ее за шею и начал душить, крики ребенка услышал местный житель, который выходил из лифта. По данным СК России, это спугнуло напавшего, он выбежал на улицу. При этом школьница тоже вышла из подъезда и увидела своего обидчика, ей удалось его сфотографировать на телефон.
https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946875995.html
https://ria.ru/20240518/ubiystvo-1946849925.html
волгоград
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происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде задержали мужчину, пытавшегося задушить девочку в подъезде
В Волгограде 12-летняя девочка сфотографировала напавшего на нее мужчину