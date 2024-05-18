На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата
На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, завели уголовное дело
Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, против него заведено уголовное дело, сообщили в украинских сухопутных войсках.
"В городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия - ножа - на сержанта ВСУ. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сухопутных войск.
По информации военных, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье "препятствования законной деятельности ВСУ" и "покушения на убийство".
Закон об усилении мобилизации на Украине он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.