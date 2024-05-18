https://ria.ru/20240518/napadenie-1946911881.html

На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата

На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата - РИА Новости, 18.05.2024

На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата

Мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, против него заведено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T17:32

2024-05-18T17:32

2024-05-18T17:32

украина

днепропетровская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, против него заведено уголовное дело, сообщили в украинских сухопутных войсках. "В городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия - ножа - на сержанта ВСУ. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сухопутных войск. По информации военных, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье "препятствования законной деятельности ВСУ" и "покушения на убийство". Закон об усилении мобилизации на Украине он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.

https://ria.ru/20240518/kiev-1946911306.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

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украина, днепропетровская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире