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На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/napadenie-1946911881.html
На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата
На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата - РИА Новости, 18.05.2024
На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата
Мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, против него заведено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:32
2024-05-18T17:32
украина
днепропетровская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, против него заведено уголовное дело, сообщили в украинских сухопутных войсках. "В городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия - ножа - на сержанта ВСУ. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сухопутных войск. По информации военных, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье "препятствования законной деятельности ВСУ" и "покушения на убийство". Закон об усилении мобилизации на Украине он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
https://ria.ru/20240518/kiev-1946911306.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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украина, днепропетровская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата

На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, завели уголовное дело

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи на Украине
Машина скорой медицинской помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины, против него заведено уголовное дело, сообщили в украинских сухопутных войсках.
"В городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия - ножа - на сержанта ВСУ. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сухопутных войск.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ
Вчера, 17:23
По информации военных, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье "препятствования законной деятельности ВСУ" и "покушения на убийство".
Закон об усилении мобилизации на Украине он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Время для атаки: Украина нашла сто тысяч отличных новых солдат
17 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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