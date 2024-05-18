https://ria.ru/20240518/naemnik-1946836009.html

В Италии нашли могилу наемника, воевавшего с шевроном "Правого сектора"*

В Италии нашли могилу наемника, воевавшего с шевроном "Правого сектора"* - РИА Новости, 18.05.2024

В Италии нашли могилу наемника, воевавшего с шевроном "Правого сектора"*

Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли, если судить по соцсетям и публикациям в СМИ, был исключительно хорошим человеком и патриотом, однако никто не... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T07:23

2024-05-18T07:23

2024-05-18T07:23

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РИМ, 18 мая - РИА Новости. Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли, если судить по соцсетям и публикациям в СМИ, был исключительно хорошим человеком и патриотом, однако никто не затрагивает тему того, почему он воевал под флагом "Правого сектора"*, исповедующего фашистскую идеологию. Между тем шеврон террористов - единственное украшение рюкзака Галли. Наряду с изображением эмблемы так называемого украинского "интернационального легиона", где воюют иностранные наемники, фото этого рюкзака иллюстрирует последнее сообщение в Facebook** 27-летнего итальянца. Это сообщение о том, где и когда пройдут его похороны. Все остальные публикации там удалены. Единственное фото самого Галли в его аккаунте - аватарка: там он стоит с гранатометом. Зато в аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше: на них молодой человек позирует то с гранатометом, то с ручным пулеметом, то с автоматом. На одном из снимков на его рукаве отчетливо виден шеврон "Правого сектора"*. При этом в соцсетях его отца эти фотографии и изображения флага "Правого сектора"* соседствуют с фото с иудейской символикой: в семье Галли исповедуют иудаизм. По информации телеканала Rai News, на Украину Галли-младший попал из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу, и в начале марта вступил в ряды так называемого "интернационального легиона". Согласно опубликованной отцом фотографии письма, подписанного командиром этого формирования Богданом Молчановым, итальянец был зачислен туда 3 марта 2022 года простым солдатом. Итальянский ресурс Fanpage.it пишет о его увлечениях так: "Страсть к оружию, прежде всего. Стрельба на полигоне и военная жизнь были в центре интересов Бенджамина... Также как и страйкбол (командный вид спорта, имитирующий военную тактику), военные онлайн-видеоигры, хэви-метал-музыка и великие исторические сражения". Однако навыки игры в страйкбол не помогли Галли, когда 18 сентября 2022 года его накрыло артобстрелом под Харьковом. Через пару дней он умер в больнице, не приходя в сознание. Еще два месяца заняло возвращение его тела на родину, о чем итальянские СМИ писали как о "бюрократическом тупике". Только 30 ноября в городке Бедеро-Валкувиа почти у границы со Швейцарией прошла похоронная церемония, куда, как писали местные СМИ, приехали украинские дипломаты и местная диаспора. Как убедился корреспондент РИА Новости, Галли-старший отвел для сына место в фамильном склепе в городке Аббьяте-Гуаццоне в часе езды от Милана. Найти усыпальницу семьи Галли на небольшом кладбище оказалось непросто: самая распространенная в городке фамилия указана на трети всех могил и капелл, некоторым из них более ста лет. Установить нужный склеп оказалось возможно по фотографиям из Facebook** отца бывшего наемника: аккуратная постройка со стеклянными стенами. Галли похоронен на самом верху под средним именем Джорджо, хотя в жизни его называли Беном или Бенджамином. От других усыпальниц эту отличают отсутствие надписей с годами жизни нескольких родственников Галли, включая его самого. Доступ внутрь закрыт на замок, а на полу из каменных плит стоят несколько ваз с цветами. Никаких признаков участия Галли в боевых действиях на Украине в склепе нет, об этом не знают и посетители кладбища, с которыми пообщался корреспондент агентства. Спустя полтора года отец уничтоженного наемника регулярно публикует фотографии сына с оружием, фото заламинированного листка А4 с "благодарностью за жертвенную службу" в ВСУ за подписью тогдашнего главкома Валерия Залужного, а также снимки украинского Ордена мужества Третьей степени, выданного посмертно. В одном из недавних постов он задается вопросом, почему "русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?". "Правый сектор"* сформировался в первые дни евромайдана в Киеве в 2013 году, в его состав вошли ультрарадикальные националистические группировки. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в захвате административных зданий, похищении оружия из арсеналов МВД Украины и столкновениях с правоохранителями, с апреля - принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения ДНР и ЛНР. Затем члены организации активно участвовали в захвате приходов канонической Украиной православной церкви (УПЦ), блокировании работы российских диппредставительств на Украине, нападали и громили российский культурный центр в Киеве. Поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций. Как показало расследование РИА Новости, могилы иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, есть и в Польше, и во Франции, и в Германии, а также в США и странах Балтии. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Минобороны РФ также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html

https://ria.ru/20240510/naemnik-1945050629.html

https://ria.ru/20240507/naemniki-1944284455.html

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html

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