https://ria.ru/20240518/moskva-1946851261.html
Животные и птицы начали возвращаться в московские экоцентры после зимовки
Животные и птицы начали возвращаться в московские экоцентры после зимовки - РИА Новости, 18.05.2024
Животные и птицы начали возвращаться в московские экоцентры после зимовки
Животные и птицы, которые провели зиму на теплых передержках, возвращаются в вольеры московских экоцентров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T10:39
2024-05-18T10:39
2024-05-18T13:30
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Животные и птицы, которые провели зиму на теплых передержках, возвращаются в вольеры московских экоцентров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Они содержатся в благоустроенных вольерных комплексах. Посетители могут увидеть разнообразных фазанов, редких филинов, грациозных ланей и множество других зверей и птиц", — сказали в ведомстве. Так, в экоцентр "Кузьминки" вернулись шесть видов фазанов: алмазные, золотые, серебряные, зеленые, семиреченские и обыкновенные. Кроме того, там можно увидеть индюков, китайских гусей, индоуток, декоративных голубей и кур четырех пород: шелковистых, павловских, брама и бентамок. Из млекопитающих там обитают белки, козы и овца. "В вольерном комплексе экопроекта "Гнездо вяхиря" животные обитают круглогодично. В отдельном вольере живут белки, в фазанарии можно увидеть карликовых кур-бентамок, золотых, серебряных, королевских и обыкновенных фазанов. Одни из наиболее любимых посетителями жителей экоцентра — козы и овцы", — пояснили в пресс-службе. Там отметили, что весной многие обитатели вольерных комплексов нуждаются в особой заботе. С наступлением тепла овец подстригают, а козам вычесывают старую шерсть. Птицам дают больше ракушечника, так как для откладывания яиц им требуется больше кальция в рационе. В вольерах экоцентра "Царская пасека" круглый год живут белки, филины, серая неясыть, ушастая сова. С наступлением тепла их осматривают и дают противопаразитарные ветеринарные препараты, а также проводят дезинфекцию вольеров. В экоцентре "Дом лани" круглогодично проживают три самца и три самки ланей европейских. Вдоль пешеходной галереи оборудованы просторные вольеры. C приходям тепла там селятся кролики, куры, фазаны, индейки, цесарки и мускусные утки. "На территории комплекса в теплое время года можно увидеть три вида фазанов. Самый крупный — королевский, а одни из самых ярких — золотой и серебряный <...> Также в вольерном комплексе живут индейки", — добавили в департаменте.Птиц выпускают на выгул в открытых вольерах, где установили поилки и обустроили искусственные водоемы.
https://ria.ru/20240411/ptitsy-1939435793.html
https://ria.ru/20240404/zhivotnye-1937882263.html
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Животные и птицы начали возвращаться в московские экоцентры после зимовки
Обитатели московских экоцентров начали возвращаться после зимовки
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Животные и птицы, которые провели зиму на теплых передержках, возвращаются в вольеры московских экоцентров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Они содержатся в благоустроенных вольерных комплексах. Посетители могут увидеть разнообразных фазанов, редких филинов, грациозных ланей и множество других зверей и птиц", — сказали в ведомстве.
Так, в экоцентр "Кузьминки" вернулись шесть видов фазанов: алмазные, золотые, серебряные, зеленые, семиреченские и обыкновенные. Кроме того, там можно увидеть индюков, китайских гусей, индоуток, декоративных голубей и кур четырех пород: шелковистых, павловских, брама и бентамок. Из млекопитающих там обитают белки, козы и овца.
"В вольерном комплексе экопроекта "Гнездо вяхиря" животные обитают круглогодично. В отдельном вольере живут белки, в фазанарии можно увидеть карликовых кур-бентамок, золотых, серебряных, королевских и обыкновенных фазанов. Одни из наиболее любимых посетителями жителей экоцентра — козы и овцы", — пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что весной многие обитатели вольерных комплексов нуждаются в особой заботе. С наступлением тепла овец подстригают, а козам вычесывают старую шерсть. Птицам дают больше ракушечника, так как для откладывания яиц им требуется больше кальция в рационе.
В вольерах экоцентра "Царская пасека" круглый год живут белки, филины, серая неясыть, ушастая сова. С наступлением тепла их осматривают и дают противопаразитарные ветеринарные препараты, а также проводят дезинфекцию вольеров.
В экоцентре "Дом лани" круглогодично проживают три самца и три самки ланей европейских. Вдоль пешеходной галереи оборудованы просторные вольеры. C приходям тепла там селятся кролики, куры, фазаны, индейки, цесарки и мускусные утки.
"На территории комплекса в теплое время года можно увидеть три вида фазанов. Самый крупный — королевский, а одни из самых ярких — золотой и серебряный <...> Также в вольерном комплексе живут индейки", — добавили в департаменте.
Птиц выпускают на выгул в открытых вольерах, где установили поилки и обустроили искусственные водоемы.