https://ria.ru/20240518/moskva-1946851261.html

Животные и птицы начали возвращаться в московские экоцентры после зимовки

Животные и птицы начали возвращаться в московские экоцентры после зимовки - РИА Новости, 18.05.2024

Животные и птицы начали возвращаться в московские экоцентры после зимовки

Животные и птицы, которые провели зиму на теплых передержках, возвращаются в вольеры московских экоцентров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T10:39

2024-05-18T10:39

2024-05-18T13:30

хорошие новости

общество

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147884/59/1478845922_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_c1e70988378d48a48539ba15dd3208da.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Животные и птицы, которые провели зиму на теплых передержках, возвращаются в вольеры московских экоцентров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Они содержатся в благоустроенных вольерных комплексах. Посетители могут увидеть разнообразных фазанов, редких филинов, грациозных ланей и множество других зверей и птиц", — сказали в ведомстве. Так, в экоцентр "Кузьминки" вернулись шесть видов фазанов: алмазные, золотые, серебряные, зеленые, семиреченские и обыкновенные. Кроме того, там можно увидеть индюков, китайских гусей, индоуток, декоративных голубей и кур четырех пород: шелковистых, павловских, брама и бентамок. Из млекопитающих там обитают белки, козы и овца. "В вольерном комплексе экопроекта "Гнездо вяхиря" животные обитают круглогодично. В отдельном вольере живут белки, в фазанарии можно увидеть карликовых кур-бентамок, золотых, серебряных, королевских и обыкновенных фазанов. Одни из наиболее любимых посетителями жителей экоцентра — козы и овцы", — пояснили в пресс-службе. Там отметили, что весной многие обитатели вольерных комплексов нуждаются в особой заботе. С наступлением тепла овец подстригают, а козам вычесывают старую шерсть. Птицам дают больше ракушечника, так как для откладывания яиц им требуется больше кальция в рационе. В вольерах экоцентра "Царская пасека" круглый год живут белки, филины, серая неясыть, ушастая сова. С наступлением тепла их осматривают и дают противопаразитарные ветеринарные препараты, а также проводят дезинфекцию вольеров. В экоцентре "Дом лани" круглогодично проживают три самца и три самки ланей европейских. Вдоль пешеходной галереи оборудованы просторные вольеры. C приходям тепла там селятся кролики, куры, фазаны, индейки, цесарки и мускусные утки. "На территории комплекса в теплое время года можно увидеть три вида фазанов. Самый крупный — королевский, а одни из самых ярких — золотой и серебряный <...> Также в вольерном комплексе живут индейки", — добавили в департаменте.Птиц выпускают на выгул в открытых вольерах, где установили поилки и обустроили искусственные водоемы.

https://ria.ru/20240411/ptitsy-1939435793.html

https://ria.ru/20240404/zhivotnye-1937882263.html

https://ria.ru/20240430/gusi-1943116652.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва