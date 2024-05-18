https://ria.ru/20240518/moldavia-1946928216.html

Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Евросоюз

Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Евросоюз - РИА Новости, 18.05.2024

Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Евросоюз

Молдавский оппозиционер Илан Шор объявил о запуске кампании против вступления республики в Евросоюз, с этим заявлением он выступил во время онлайн-трансляции. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:04

2024-05-18T20:04

2024-05-18T21:10

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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор объявил о запуске кампании против вступления республики в Евросоюз, с этим заявлением он выступил во время онлайн-трансляции."Сегодня мы начинаем кампанию "Нет вступлению в Евросоюз". Двадцатого октября мы все выйдем вместе и скажем твердое "нет" нищете, бедности, использованию нас в военных действиях, в чужих интересах. Мы самостоятельное государство и должны решать сами за себя", — подчеркнул политик.По его словам, за пять лет правления проевропейских сил жители Молдавии сделали выводы о том, что из себя представляет Европа: в этот период выросли цены на энергоресурсы, страна лишилась рынка для сельхозпроизводителей, инвестиций, ремонта дорог, строительства инфраструктурных объектов и многого другого."Наш путь — ЕврАзЭС вместе с Россией. Где газ, электроэнергия будут очень дешевыми для нашего народа. Где наши овощи и фрукты будут покупаться в полном объеме и по хорошим ценам. <...> Где будут строиться заводы, фабрики и создаваться новые рабочие места. Наш путь — вместе с Россией, потому что, если мы пойдем вместе, мы построим новую богатую страну", — отметил Шор.В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении баллотироваться на второй срок. Она также предложила парламенту организовать референдум, на котором жители смогли бы высказать свое мнение по поводу вступления в ЕС. В апреле глава государства заявила, что голосование может пройти 20 октября.Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите объединения в минувшем декабре.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в союз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года.Отношения России с Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020-го Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей.

https://ria.ru/20240417/kiku-1940515890.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

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молдавия, россия, украина, илан шор, майя санду, евросоюз, евразийский экономический союз, в мире