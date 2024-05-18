Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Евросоюз
Шор запустил кампанию "Нет вступлению в ЕС" против евроинтеграции Молдавии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор объявил о запуске кампании против вступления республики в Евросоюз, с этим заявлением он выступил во время онлайн-трансляции.
"Сегодня мы начинаем кампанию "Нет вступлению в Евросоюз". Двадцатого октября мы все выйдем вместе и скажем твердое "нет" нищете, бедности, использованию нас в военных действиях, в чужих интересах. Мы самостоятельное государство и должны решать сами за себя", — подчеркнул политик.
По его словам, за пять лет правления проевропейских сил жители Молдавии сделали выводы о том, что из себя представляет Европа: в этот период выросли цены на энергоресурсы, страна лишилась рынка для сельхозпроизводителей, инвестиций, ремонта дорог, строительства инфраструктурных объектов и многого другого.
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"Наш путь — ЕврАзЭС вместе с Россией. Где газ, электроэнергия будут очень дешевыми для нашего народа. Где наши овощи и фрукты будут покупаться в полном объеме и по хорошим ценам. <...> Где будут строиться заводы, фабрики и создаваться новые рабочие места. Наш путь — вместе с Россией, потому что, если мы пойдем вместе, мы построим новую богатую страну", — отметил Шор.
В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении баллотироваться на второй срок. Она также предложила парламенту организовать референдум, на котором жители смогли бы высказать свое мнение по поводу вступления в ЕС. В апреле глава государства заявила, что голосование может пройти 20 октября.
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Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите объединения в минувшем декабре.
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в союз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года.
Отношения России с Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020-го Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей.
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