https://ria.ru/20240518/moldavia-1946920566.html

Политолог усомнился в возможности единого кандидата оппозицией Молдавии

Политолог усомнился в возможности единого кандидата оппозицией Молдавии - РИА Новости, 18.05.2024

Политолог усомнился в возможности единого кандидата оппозицией Молдавии

Представители оппозиционных сил Молдавии вряд ли договорятся о выдвижении единого кандидата на выборах президента, но могут оказать поддержку друг другу во... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T19:02

2024-05-18T19:02

2024-05-18T19:02

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906286654_854:293:2698:1330_1920x0_80_0_0_0eaf6af7ace3d0a0cda8e70cd90d302f.png

КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Представители оппозиционных сил Молдавии вряд ли договорятся о выдвижении единого кандидата на выборах президента, но могут оказать поддержку друг другу во втором туре, считает политолог Борис Шаповалов. В конце декабря лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. "Я не верю, что будет единый кандидат. Я такого никогда не наблюдал ни на правом, ни на левом политическом фланге. Из моего общения с лидерами ряда политических формирований, с их активистами, я вижу общий настрой и тенденцию договариваться, поддерживать друг друга во втором туре выборов", - заявил Шаповалов журналистам. При этом он полагает, что и в первом туре у оппозиционеров может существовать негласная договоренность не атаковать друг друга. Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду