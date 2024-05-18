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Политолог усомнился в возможности единого кандидата оппозицией Молдавии
Политолог усомнился в возможности единого кандидата оппозицией Молдавии - РИА Новости, 18.05.2024
Политолог усомнился в возможности единого кандидата оппозицией Молдавии
Представители оппозиционных сил Молдавии вряд ли договорятся о выдвижении единого кандидата на выборах президента, но могут оказать поддержку друг другу во... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T19:02
2024-05-18T19:02
2024-05-18T19:02
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Представители оппозиционных сил Молдавии вряд ли договорятся о выдвижении единого кандидата на выборах президента, но могут оказать поддержку друг другу во втором туре, считает политолог Борис Шаповалов. В конце декабря лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. "Я не верю, что будет единый кандидат. Я такого никогда не наблюдал ни на правом, ни на левом политическом фланге. Из моего общения с лидерами ряда политических формирований, с их активистами, я вижу общий настрой и тенденцию договариваться, поддерживать друг друга во втором туре выборов", - заявил Шаповалов журналистам. При этом он полагает, что и в первом туре у оппозиционеров может существовать негласная договоренность не атаковать друг друга. Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок.
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Политолог усомнился в возможности единого кандидата оппозицией Молдавии
Политолог: оппозиция Молдавии вряд ли договорится о едином кандидате
КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Представители оппозиционных сил Молдавии вряд ли договорятся о выдвижении единого кандидата на выборах президента, но могут оказать поддержку друг другу во втором туре, считает политолог Борис Шаповалов.
В конце декабря лидер Соцпартии Игорь Додон
заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил.
"Я не верю, что будет единый кандидат. Я такого никогда не наблюдал ни на правом, ни на левом политическом фланге. Из моего общения с лидерами ряда политических формирований, с их активистами, я вижу общий настрой и тенденцию договариваться, поддерживать друг друга во втором туре выборов", - заявил Шаповалов журналистам.
При этом он полагает, что и в первом туре у оппозиционеров может существовать негласная договоренность не атаковать друг друга.
Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду
уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок.