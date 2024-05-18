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Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям

Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям - РИА Новости, 18.05.2024

Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России, об этом свидетельствует его комментарий в соцсети X. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T21:52

2024-05-18T21:52

2024-05-18T23:17

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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России, об этом свидетельствует его комментарий в соцсети X.Маск обратил внимание на публикацию, в которой показаны магазины в России с продукцией западных торговых марок, включая электронику, ювелирные изделия, одежду, обувь и игрушки."Любопытно", — отреагировал американский миллиардер на пост, утверждающий, что "нет практически ни одного бренда, которого нельзя было бы найти в России".После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

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