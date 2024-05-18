https://ria.ru/20240518/mask-1946939467.html
Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям
Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям - РИА Новости, 18.05.2024
Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России, об этом свидетельствует его комментарий в соцсети X. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:52
2024-05-18T21:52
2024-05-18T23:17
россия
москва
илон маск
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России, об этом свидетельствует его комментарий в соцсети X.Маск обратил внимание на публикацию, в которой показаны магазины в России с продукцией западных торговых марок, включая электронику, ювелирные изделия, одежду, обувь и игрушки."Любопытно", — отреагировал американский миллиардер на пост, утверждающий, что "нет практически ни одного бренда, которого нельзя было бы найти в России".После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
https://ria.ru/20240430/voyna-1943051540.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_3f6305b4b1c61b570ceddfaeed8c97e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, илон маск, владимир путин, в мире
Россия, Москва, Илон Маск, Владимир Путин, В мире
Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям
Маск обратил внимание на обилие иностранных товаров в РФ вопреки санкциям Запада
ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России, об этом свидетельствует его комментарий
в соцсети X.
Маск обратил внимание на публикацию, в которой показаны магазины в России с продукцией западных торговых марок, включая электронику, ювелирные изделия, одежду, обувь и игрушки.
"Любопытно", — отреагировал американский миллиардер на пост, утверждающий, что "нет практически ни одного бренда, которого нельзя было бы найти в России".
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.