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Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям - РИА Новости, 18.05.2024
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21:52 18.05.2024 (обновлено: 23:17 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/mask-1946939467.html
Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям
Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям - РИА Новости, 18.05.2024
Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России, об этом свидетельствует его комментарий в соцсети X. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:52
2024-05-18T23:17
россия
москва
илон маск
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России, об этом свидетельствует его комментарий в соцсети X.Маск обратил внимание на публикацию, в которой показаны магазины в России с продукцией западных торговых марок, включая электронику, ювелирные изделия, одежду, обувь и игрушки."Любопытно", — отреагировал американский миллиардер на пост, утверждающий, что "нет практически ни одного бренда, которого нельзя было бы найти в России".После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
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россия, москва, илон маск, владимир путин, в мире
Россия, Москва, Илон Маск, Владимир Путин, В мире
Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России вопреки санкциям

Маск обратил внимание на обилие иностранных товаров в РФ вопреки санкциям Запада

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заинтересовался обилием иностранных товаров в России, об этом свидетельствует его комментарий в соцсети X.
Маск обратил внимание на публикацию, в которой показаны магазины в России с продукцией западных торговых марок, включая электронику, ювелирные изделия, одежду, обувь и игрушки.
Изображение сгенерировано ИИ
США попали в нефтяную ловушку собственных санкций
2 мая, 08:00
"Любопытно", — отреагировал американский миллиардер на пост, утверждающий, что "нет практически ни одного бренда, которого нельзя было бы найти в России".
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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