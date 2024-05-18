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В Якутии лодка с тремя людьми перевернулась во время паводка - РИА Новости, 18.05.2024
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18:19 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/lodka-1946916822.html
В Якутии лодка с тремя людьми перевернулась во время паводка
В Якутии лодка с тремя людьми перевернулась во время паводка - РИА Новости, 18.05.2024
В Якутии лодка с тремя людьми перевернулась во время паводка
Лодка с тремя жителями села Бетюнцы Намского района Якутии перевернулась во время паводка, их спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Службы... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T18:19
2024-05-18T18:19
происшествия
намский улус
наводнения в россии — 2024
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ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Лодка с тремя жителями села Бетюнцы Намского района Якутии перевернулась во время паводка, их спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Службы спасения. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в субботу в Намском улусе, в стороне села Хатырык, перевернулась лодка с четырьмя жителями. Как отметили в Службе спасения, похожий случай с перевернутой лодкой произошел в селе Бетюнцы. "В селе Бетюнцы перевернулась лодка с тремя людьми, всех троих вытащили. Пока отогреваются, говорить не могут", - прокомментировали в ведомстве. По поводу села Хатырык, как отметили в пресс-службе, информация "скорее всего, неверная". Ранее сообщалось о том, что вода из-за паводка на реке Лене затопила девять сёл Намского района Якутии, рост уровней зарегистрирован в трёх селах, хотя заторов на реке нет.
https://ria.ru/20240408/proisshestviya-1938591375.html
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происшествия, намский улус, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Намский улус, Наводнения в России — 2024
В Якутии лодка с тремя людьми перевернулась во время паводка

В Якутии спасли трех человек с лодки, перевернувшейся во время паводка

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСлужебная машина МЧС
Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Служебная машина МЧС . Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Лодка с тремя жителями села Бетюнцы Намского района Якутии перевернулась во время паводка, их спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Службы спасения.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в субботу в Намском улусе, в стороне села Хатырык, перевернулась лодка с четырьмя жителями.
Как отметили в Службе спасения, похожий случай с перевернутой лодкой произошел в селе Бетюнцы.
"В селе Бетюнцы перевернулась лодка с тремя людьми, всех троих вытащили. Пока отогреваются, говорить не могут", - прокомментировали в ведомстве.
По поводу села Хатырык, как отметили в пресс-службе, информация "скорее всего, неверная".
Ранее сообщалось о том, что вода из-за паводка на реке Лене затопила девять сёл Намского района Якутии, рост уровней зарегистрирован в трёх селах, хотя заторов на реке нет.
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ПроисшествияНамский улусНаводнения в России — 2024
 
 
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