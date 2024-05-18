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В Петербурге в жилом доме упал лифт с ребенком в кабине
В Петербурге в жилом доме упал лифт с ребенком в кабине - РИА Новости, 18.05.2024
В Петербурге в жилом доме упал лифт с ребенком в кабине
Лифт, в котором ехал 12-летний ребенок, обрушился с 20 этажа в жилом доме в Петербурге, сообщил городской главк Следственного комитета России. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:42
2024-05-18T14:42
2024-05-18T16:37
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Лифт, в котором ехал 12-летний ребенок, обрушился с 20 этажа в жилом доме в Петербурге, сообщил городской главк Следственного комитета России. "Вечером 17 мая <...> в одном из домов на улице Есенина в Санкт-Петербурге произошло падение лифта, в котором находился 12-летний мальчик. В результате случившегося ребенок повреждений не получил", — говорится в публикации. СК России начал доследственную проверку. По сведениям интернет-газеты "Фонтанка", мальчик поднимался в лифте на 14-й этаж. Но кабина не остановилась, а доехала до 20-го, а затем стала резко опускаться. Ребенок успел присесть на карточки, а когда лифт все же остановился и двери открылись, смог выбраться вместе с велосипедом. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240305/lift-1931255942.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге в жилом доме упал лифт с ребенком в кабине
СК: в Петербурге в доме упал лифт с ребенком в кабине, мальчик не пострадал