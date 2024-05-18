https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html

В Петербурге в жилом доме упал лифт с ребенком в кабине

В Петербурге в жилом доме упал лифт с ребенком в кабине - РИА Новости, 18.05.2024

В Петербурге в жилом доме упал лифт с ребенком в кабине

Лифт, в котором ехал 12-летний ребенок, обрушился с 20 этажа в жилом доме в Петербурге, сообщил городской главк Следственного комитета России. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:42

2024-05-18T14:42

2024-05-18T16:37

происшествия

санкт-петербург

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следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Лифт, в котором ехал 12-летний ребенок, обрушился с 20 этажа в жилом доме в Петербурге, сообщил городской главк Следственного комитета России. "Вечером 17 мая <...> в одном из домов на улице Есенина в Санкт-Петербурге произошло падение лифта, в котором находился 12-летний мальчик. В результате случившегося ребенок повреждений не получил", — говорится в публикации. СК России начал доследственную проверку. По сведениям интернет-газеты "Фонтанка", мальчик поднимался в лифте на 14-й этаж. Но кабина не остановилась, а доехала до 20-го, а затем стала резко опускаться. Ребенок успел присесть на карточки, а когда лифт все же остановился и двери открылись, смог выбраться вместе с велосипедом. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240305/lift-1931255942.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)