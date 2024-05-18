https://ria.ru/20240518/letchik-1946946221.html
В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ
В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ
В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Дениса Василюка, информацию об этом подтвердила 831-ая бригада тактической авиации в Facebook*. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-18T23:27
2024-05-18T23:27
2024-05-19T00:54
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Дениса Василюка, информацию об этом подтвердила 831-ая бригада тактической авиации в Facebook*."На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк", — говорится в заявлении.Отмечается, что он был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. В посте также утверждается, что Василюк был "профессионалом своего дела и совершил десятки боевых вылетов".Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что он погиб при "выполнении боевого задания".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240518/vsu-1946944985.html
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В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ
В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Дениса Василюка
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Дениса Василюка, информацию об этом подтвердила 831-ая бригада тактической авиации в Facebook*.
"На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк", — говорится в заявлении.
Отмечается, что он был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. В посте также утверждается, что Василюк был "профессионалом своего дела и совершил десятки боевых вылетов".
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что он погиб при "выполнении боевого задания".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.