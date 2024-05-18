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В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 18.05.2024 (обновлено: 00:54 19.05.2024)
https://ria.ru/20240518/letchik-1946946221.html
В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ
В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ
В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Дениса Василюка, информацию об этом подтвердила 831-ая бригада тактической авиации в Facebook*. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-18T23:27
2024-05-19T00:54
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Дениса Василюка, информацию об этом подтвердила 831-ая бригада тактической авиации в Facebook*."На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк", — говорится в заявлении.Отмечается, что он был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. В посте также утверждается, что Василюк был "профессионалом своего дела и совершил десятки боевых вылетов".Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что он погиб при "выполнении боевого задания".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240518/vsu-1946944985.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ

В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Дениса Василюка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Дениса Василюка, информацию об этом подтвердила 831-ая бригада тактической авиации в Facebook*.
"На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что он был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. В посте также утверждается, что Василюк был "профессионалом своего дела и совершил десятки боевых вылетов".
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что он погиб при "выполнении боевого задания".
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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