https://ria.ru/20240518/lavrov-1946881489.html

Противостояние России и Запада находится в острой фазе, заявил Лавров

Противостояние России и Запада находится в острой фазе, заявил Лавров - РИА Новости, 18.05.2024

Противостояние России и Запада находится в острой фазе, заявил Лавров

Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада находится в "полном разгаре", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:48

2024-05-18T14:48

2024-05-18T15:02

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в мире

франция

сергей лавров

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая - РИА Новости. Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада находится в "полном разгаре", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, в полном разгаре", - сказал Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике."Особое рвение в том, что касается антироссийской риторики, наблюдаем среди наших европейских соседей. Думаю, что у всех на слуху высказывания Макрона (президент Франции - ред.), Кэмерона (глава МИД Британии - ред.), Борреля (глава дипломатии ЕС - ред.) и других о неизбежной войне с Россией", - добавил министр.

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россия, в мире, франция, сергей лавров, евросоюз