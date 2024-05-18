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Противостояние России и Запада находится в острой фазе, заявил Лавров
Противостояние России и Запада находится в острой фазе, заявил Лавров - РИА Новости, 18.05.2024
Противостояние России и Запада находится в острой фазе, заявил Лавров
Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада находится в "полном разгаре", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:48
2024-05-18T14:48
2024-05-18T15:02
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая - РИА Новости. Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада находится в "полном разгаре", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, в полном разгаре", - сказал Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике."Особое рвение в том, что касается антироссийской риторики, наблюдаем среди наших европейских соседей. Думаю, что у всех на слуху высказывания Макрона (президент Франции - ред.), Кэмерона (глава МИД Британии - ред.), Борреля (глава дипломатии ЕС - ред.) и других о неизбежной войне с Россией", - добавил министр.
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россия, в мире, франция, сергей лавров, евросоюз
Россия, В мире, Франция, Сергей Лавров, Евросоюз
Противостояние России и Запада находится в острой фазе, заявил Лавров
Лавров: острая фаза противостояния России и Запада находится в полном разгаре