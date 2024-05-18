https://ria.ru/20240518/kozlov-1946947433.html

Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов

Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов - РИА Новости, 18.05.2024

Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов

Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времён СССР, заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T23:43

2024-05-18T23:43

2024-05-18T23:43

россия

ссср

приморский край

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времён СССР, заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. "У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времён СССР посетили (КНДР - ред.) из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами", - сказал Козлов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также, по его словам, Россия и КНДР обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах. "У нас планы продолжить эту работу", - сказал министр.

https://ria.ru/20240513/kndr-1945553177.html

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россия

ссср

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россия, ссср, приморский край, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, в мире