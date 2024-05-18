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Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов - РИА Новости, 18.05.2024
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23:43 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/kozlov-1946947433.html
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов - РИА Новости, 18.05.2024
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов
Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времён СССР, заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:43
2024-05-18T23:43
россия
ссср
приморский край
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времён СССР, заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. "У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времён СССР посетили (КНДР - ред.) из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами", - сказал Козлов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также, по его словам, Россия и КНДР обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах. "У нас планы продолжить эту работу", - сказал министр.
https://ria.ru/20240513/kndr-1945553177.html
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россия, ссср, приморский край, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, в мире
Россия, СССР, Приморский край, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, В мире
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов

Глава Минприроды Козлов: РФ и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Козлов
Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Александр Козлов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времён СССР, заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
"У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времён СССР посетили (КНДР - ред.) из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами", - сказал Козлов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования
13 мая, 12:48
Также, по его словам, Россия и КНДР обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.
"У нас планы продолжить эту работу", - сказал министр.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в сфере науки
17 мая, 11:40
 
РоссияСССРПриморский крайАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинВ мире
 
 
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