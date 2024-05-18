https://ria.ru/20240518/kozlov-1946947433.html
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов - РИА Новости, 18.05.2024
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов
Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времён СССР, заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:43
2024-05-18T23:43
2024-05-18T23:43
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времён СССР, заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. "У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времён СССР посетили (КНДР - ред.) из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами", - сказал Козлов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также, по его словам, Россия и КНДР обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах. "У нас планы продолжить эту работу", - сказал министр.
https://ria.ru/20240513/kndr-1945553177.html
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россия, ссср, приморский край, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, в мире
Россия, СССР, Приморский край, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, В мире
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов
Глава Минприроды Козлов: РФ и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР