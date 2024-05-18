https://ria.ru/20240518/klinika-1946776341.html

"Отнеслись к пациенту не так". В чем обвиняют врачей "клиники для звезд"

"Отнеслись к пациенту не так". В чем обвиняют врачей "клиники для звезд" - РИА Новости, 18.05.2024

"Отнеслись к пациенту не так". В чем обвиняют врачей "клиники для звезд"

На двух врачей клиники пластической хирургии, которая оказывает услуги звездам шоу-бизнеса, завели уголовное дело о смерти пациента. Известный московский... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:00

2024-05-18T08:00

2024-05-18T08:03

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

пластическая хирургия

смерть

врачи

хирурги

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. На двух врачей клиники пластической хирургии, которая оказывает услуги звездам шоу-бизнеса, завели уголовное дело о смерти пациента. Известный московский продюсер Петр Гаврилов скончался через несколько дней после операции. О громкой истории — в материале РИА Новости.Внезапная смертьВ феврале 36-летнему продюсеру и бизнесмену Петру Гаврилову сделали в клинике IQ Plastique операцию по резекции желудка.Через несколько дней уже дома ему стало плохо. Вызвали скорую, но госпитализировать не стали. Гаврилов снова обратился в клинику, там рекомендовали повторное хирургическое вмешательство. Однако операция не помогла — состояние ухудшилось. Продюсер лег в другую больницу, где его ввели в искусственную кому. Там он и скончался. Об этом 27 февраля в соцсетях сообщила его знакомая, блогер Гоар Аветисян.Родственники уверены, что причина смерти — заражение крови после неудачной операции."Отнеслись безразлично"Адвокат Владимир Слащев, представляющий IQ Plastique, заявил в беседе с РИА Новости, что точную причину смерти пока установить невозможно."Гаврилов скончался 27 февраля, причем после нескольких дней, проведенных в другой клинике. Материалы о том, что делали вскрытие и экспертизу, устанавливающую причинно-следственную связь между действиями врачей и смертью пациента, суду не представили. Даже если сейчас провести эксгумацию, понять, отчего он скончался, будет невозможно", — рассказал юрист.Историей заинтересовался Росздравнадзор. В трех клиниках сети (IQ Plastique, "ДжиЭмТи" и "Олимп Клиник") провели проверки и обнаружили "грубые нарушения" обязательных лицензионных требований."В частности, они были выявлены по результатам экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю "пластическая хирургия", — сообщили "Известиям" в надзорном ведомстве.На клиники наложили штрафы, а результаты проверок передали в Следственный комитет. Ведомство возбудило уголовное дело по статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК России. За это грозит до шести лет лишения свободы.Тогда же в IQ Plastique прошли обыски и деятельность клиники приостановили. Как постановил суд, там работали сразу семь врачей без надлежащего образования, некоторые лекарства были просрочены, иглы не сертифицированы, отсутствовали документы на продукты, которыми кормили пациентов.Вскоре задержали и двоих хирургов — Илью Елагина, который провел операцию, и ассистировавшего ему Тамерлана Кадзаева. По версии следствия, они не желали подобного исхода, но "отнеслись безразлично к пациенту при оказании медицинской помощи". Кроме того, в карту погибшего внесли изменения, чтобы скрыть следы произошедшего. Сейчас оба врача под домашним арестом.Обыски провели и у самого известного специалиста клиники — Тимура Хайдарова. По данным некоторых СМИ, именно ему и принадлежит медучреждение, официально же он является его бенефициаром.Мясная лавкаИмя Хайдарова не первый раз в центре скандала. Среди его клиентов — многие звезды российского шоу-бизнеса. И не все удовлетворены результатами. Так, певица Слава выложила видео, где обвинила хирурга в том, что он "изуродовал ее грудь". Однако отметила, что другими операциями довольна.Хайдаров на критику ответил, что "работа выполнена качественно". И добавил: певица не соблюдала рекомендации и не приходила в клинику, ссылаясь на занятость.Негативно высказывалась о Хайдарове и Любовь Успенская. В 2019-м она корректировала у него грудь, ягодицы, живот и руки. По ее словам, выглядело все хорошо, но спустя некоторое время она почувствовала недомогание. А вскоре и вовсе заявила, что после операции у нее в груди нашли кусочки пуговицы. Также исполнительница написала в соцсетях, что хирург "изуродовал" певицу Ирину Дубцову.Тем не менее некоторые звезды отзывались иначе. Например, Филипп Киркоров заявил, что хирург "подарил ему новую жизнь" после операций на животе. Аналогично высказалась и исполнительница Дарья Зотеева, известная как Instasamka.Врача долгое время широко обсуждали в соцсетях. Пользователи даже создавали группы и делились фотографиями, которые подписывают не иначе как "результат неудачной операции у Хайдарова". Сам медик назвал происходящее "волной фейков"."Большинство так работает"Как отмечает медицинский юрист Ирина Гриценко, история неновая. Похожие ситуации, по ее словам, сейчас во многих клиниках."Пластическая хирургия в России — до сих пор серая зона. Врачей, которые выполняют обязанности недобросовестно, хватает. Кроме того, вопросы возникают и при проведении аудита. Большинство так работает", — поясняет она.При этом результат операции, обращает внимание юрист, зависит и от пациентов. Немало тех, кто не следует советам специалистов. Гриценко рекомендует прислушиваться к врачам, а главное — выбирать только лицензированные клиники.

https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html

https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), пластическая хирургия, смерть, врачи, хирурги