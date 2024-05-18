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Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 18.05.2024 (обновлено: 17:24 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/kiev-1946911306.html
Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ
Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ
Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения, пишет País. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:23
2024-05-18T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения, пишет País."Трудности Киева с поиском свежих войск — результат усталости и ослабления морального духа населения — вынудили правительство активизировать свою все более непопулярную кампанию по набору войск", — говорится в материале.Отмечается, что наступление России на Харьковском направлении демонстрирует огромную диспропорцию между ее военным подъемом и усталостью Украины. Показав свою мощь, Россия заставила президента Владимира Зеленского прервать международное турне, во время которого он должен был посетить Испанию и Португалию, поясняет автор статьи.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946906410.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия
Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ

País: Киев вынужден проводить мобилизацию из-за падения морального духа в стране

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения, пишет País.
"Трудности Киева с поиском свежих войск — результат усталости и ослабления морального духа населения — вынудили правительство активизировать свою все более непопулярную кампанию по набору войск", — говорится в материале.
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Отмечается, что наступление России на Харьковском направлении демонстрирует огромную диспропорцию между ее военным подъемом и усталостью Украины. Показав свою мощь, Россия заставила президента Владимира Зеленского прервать международное турне, во время которого он должен был посетить Испанию и Португалию, поясняет автор статьи.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевРоссия
 
 
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