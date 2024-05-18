https://ria.ru/20240518/kiev-1946911306.html

Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ

Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024

Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ

Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения, пишет País. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T17:23

2024-05-18T17:23

2024-05-18T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

киев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495589_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae076da5140f21d561af4f5f7a15ffc5.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения, пишет País."Трудности Киева с поиском свежих войск — результат усталости и ослабления морального духа населения — вынудили правительство активизировать свою все более непопулярную кампанию по набору войск", — говорится в материале.Отмечается, что наступление России на Харьковском направлении демонстрирует огромную диспропорцию между ее военным подъемом и усталостью Украины. Показав свою мощь, Россия заставила президента Владимира Зеленского прервать международное турне, во время которого он должен был посетить Испанию и Португалию, поясняет автор статьи.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.

https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946906410.html

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946900112.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, киев, россия