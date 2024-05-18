https://ria.ru/20240518/khusity-1946940296.html

США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России

США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России - РИА Новости, 18.05.2024

США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России

Центральное командование США в субботу сообщило об ударе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) по нефтяному танкеру, якобы шедшему в Китай... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T22:04

2024-05-18T22:04

2024-05-18T22:04

в мире

красное море

сша

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Центральное командование США в субботу сообщило об ударе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) по нефтяному танкеру, якобы шедшему в Китай после остановки в России. "Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление", - говорится в распространенном заявлении. Уточняется, что атака на нефтетанкер произошла ночью в субботу в Красном море. Танкер шел под панамским флагом, а принадлежал и управлялся греческим оператором. По данным американского командования, никто из членов экипажа не пострадал. Команда смогла восстановить управление и возобновить движение. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году