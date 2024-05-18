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США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России
США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России - РИА Новости, 18.05.2024
США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России
Центральное командование США в субботу сообщило об ударе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) по нефтяному танкеру, якобы шедшему в Китай... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T22:04
2024-05-18T22:04
2024-05-18T22:04
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Центральное командование США в субботу сообщило об ударе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) по нефтяному танкеру, якобы шедшему в Китай после остановки в России. "Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление", - говорится в распространенном заявлении. Уточняется, что атака на нефтетанкер произошла ночью в субботу в Красном море. Танкер шел под панамским флагом, а принадлежал и управлялся греческим оператором. По данным американского командования, никто из членов экипажа не пострадал. Команда смогла восстановить управление и возобновить движение. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России
США заявили об ударе хуситов по танкеру, шедшему в КНР после остановки в РФ