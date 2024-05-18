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Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 18.05.2024 (обновлено: 19:36 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/kharkov-1946923046.html
Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области
Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области
Власти в Харьковской области пока не имеют доступа к вновь освобождённым посёлкам, но находятся на связи с российскими военными, которые помогают эвакуировать... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T19:33
2024-05-18T19:36
в мире
харьковская область
россия
харьков
виталий ганчев
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти в Харьковской области пока не имеют доступа к вновь освобождённым посёлкам, но находятся на связи с российскими военными, которые помогают эвакуировать местных жителей, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В настоящее время те посёлки, которые вновь освобождаются российской армией, военно-гражданская администрация не имеет (к ним) доступа. Таким образом, мы находимся на связи с военнослужащими, которые помогают в случае необходимости эвакуировать наших жителей на территорию Российской Федерации", - говорит Ганчев на видео, размещённом в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. Он отметил, что власти создали рабочую группу для помощи местным жителям. Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
https://ria.ru/20240419/ganchev-1940935114.html
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в мире, харьковская область, россия, харьков, виталий ганчев, владимир путин
В мире, Харьковская область, Россия, Харьков, Виталий Ганчев, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области

Ганчев: российские военные помогают эвакуировать жителей Харьковской области

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти в Харьковской области пока не имеют доступа к вновь освобождённым посёлкам, но находятся на связи с российскими военными, которые помогают эвакуировать местных жителей, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"В настоящее время те посёлки, которые вновь освобождаются российской армией, военно-гражданская администрация не имеет (к ним) доступа. Таким образом, мы находимся на связи с военнослужащими, которые помогают в случае необходимости эвакуировать наших жителей на территорию Российской Федерации", - говорит Ганчев на видео, размещённом в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.
Он отметил, что власти создали рабочую группу для помощи местным жителям.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияХарьковВиталий ГанчевВладимир Путин
 
 
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