https://ria.ru/20240518/kharkov-1946923046.html

Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области

Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024

Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области

Власти в Харьковской области пока не имеют доступа к вновь освобождённым посёлкам, но находятся на связи с российскими военными, которые помогают эвакуировать... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T19:33

2024-05-18T19:33

2024-05-18T19:36

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти в Харьковской области пока не имеют доступа к вновь освобождённым посёлкам, но находятся на связи с российскими военными, которые помогают эвакуировать местных жителей, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В настоящее время те посёлки, которые вновь освобождаются российской армией, военно-гражданская администрация не имеет (к ним) доступа. Таким образом, мы находимся на связи с военнослужащими, которые помогают в случае необходимости эвакуировать наших жителей на территорию Российской Федерации", - говорит Ганчев на видео, размещённом в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. Он отметил, что власти создали рабочую группу для помощи местным жителям. Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.

https://ria.ru/20240419/ganchev-1940935114.html

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в мире, харьковская область, россия, харьков, виталий ганчев, владимир путин