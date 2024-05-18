Как можно скорее. На Украине заговорили о трудном решении из-за Харькова
Страна.ua: неудачи под Харьковом могут принудить Киев к переговорам
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Поражения в боях под Харьковом обострили политическую ситуацию на Украине и могут привести к мирным переговорам, пишет украинское издание "Страна".
"После созданных самой же властью завышенных ожиданий скорой победы, в обществе накапливается все больше вопросов. И наступление России в Харьковской области их резко обострило. Почему не были готовы укрепления? Кто разворовал деньги на их строительство? Почему не готовились к наступлению (России. — Прим. ред.)?" — говорится в статье.
Кроме того, по словам журналистов, украинцы испытывают страх перед тотальной мобилизацией и недовольны регулярными отключениями света в городах.
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"Власти сейчас стоят перед трудным выбором — продолжать ли и дальше стратегию «войны на истощение» (с риском истощения самой Украины), либо начать поиск вариантов скорейшего окончания войны", — приводит издание варианты Киева.
Успехи на Харьковском направлении
Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что ВС России не планируют брать Харьков. По его словам, ВСУ вынудили Россию пойти на создание санитарной зоны в Харьковской области для защиты жилых районов Белгорода от украинских обстрелов.