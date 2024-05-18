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Как можно скорее. На Украине заговорили о трудном решении из-за Харькова - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:38 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/kharkov-1946820657.html
Как можно скорее. На Украине заговорили о трудном решении из-за Харькова
Как можно скорее. На Украине заговорили о трудном решении из-за Харькова - РИА Новости, 18.05.2024
Как можно скорее. На Украине заговорили о трудном решении из-за Харькова
Поражения в боях под Харьковом обострили политическую ситуацию на Украине и могут привести к мирным переговорам, пишет украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T01:38
2024-05-18T01:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Поражения в боях под Харьковом обострили политическую ситуацию на Украине и могут привести к мирным переговорам, пишет украинское издание "Страна"."После созданных самой же властью завышенных ожиданий скорой победы, в обществе накапливается все больше вопросов. И наступление России в Харьковской области их резко обострило. Почему не были готовы укрепления? Кто разворовал деньги на их строительство? Почему не готовились к наступлению (России. — Прим. ред.)?" — говорится в статье.Кроме того, по словам журналистов, украинцы испытывают страх перед тотальной мобилизацией и недовольны регулярными отключениями света в городах.&quot;Власти сейчас стоят перед трудным выбором — продолжать ли и дальше стратегию «войны на истощение» (с риском истощения самой Украины), либо начать поиск вариантов скорейшего окончания войны&quot;, — приводит издание варианты Киева.Успехи на Харьковском направленииРоссийские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.В пятницу президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что ВС России не планируют брать Харьков. По его словам, ВСУ вынудили Россию пойти на создание санитарной зоны в Харьковской области для защиты жилых районов Белгорода от украинских обстрелов.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946731696.html
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в мире, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Как можно скорее. На Украине заговорили о трудном решении из-за Харькова

Страна.ua: неудачи под Харьковом могут принудить Киев к переговорам

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Поражения в боях под Харьковом обострили политическую ситуацию на Украине и могут привести к мирным переговорам, пишет украинское издание "Страна".
"После созданных самой же властью завышенных ожиданий скорой победы, в обществе накапливается все больше вопросов. И наступление России в Харьковской области их резко обострило. Почему не были готовы укрепления? Кто разворовал деньги на их строительство? Почему не готовились к наступлению (России. — Прим. ред.)?" — говорится в статье.
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Кроме того, по словам журналистов, украинцы испытывают страх перед тотальной мобилизацией и недовольны регулярными отключениями света в городах.
«

"Власти сейчас стоят перед трудным выбором продолжать ли и дальше стратегию «войны на истощение» (с риском истощения самой Украины), либо начать поиск вариантов скорейшего окончания войны", — приводит издание варианты Киева.

Успехи на Харьковском направлении

Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что ВС России не планируют брать Харьков. По его словам, ВСУ вынудили Россию пойти на создание санитарной зоны в Харьковской области для защиты жилых районов Белгорода от украинских обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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