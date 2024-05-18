https://ria.ru/20240518/kharkov-1946820657.html

Как можно скорее. На Украине заговорили о трудном решении из-за Харькова

Как можно скорее. На Украине заговорили о трудном решении из-за Харькова - РИА Новости, 18.05.2024

Как можно скорее. На Украине заговорили о трудном решении из-за Харькова

Поражения в боях под Харьковом обострили политическую ситуацию на Украине и могут привести к мирным переговорам, пишет украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T01:38

2024-05-18T01:38

2024-05-18T01:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936435914_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a32bab0d66bf3ba4ef6685981e0e0b76.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Поражения в боях под Харьковом обострили политическую ситуацию на Украине и могут привести к мирным переговорам, пишет украинское издание "Страна"."После созданных самой же властью завышенных ожиданий скорой победы, в обществе накапливается все больше вопросов. И наступление России в Харьковской области их резко обострило. Почему не были готовы укрепления? Кто разворовал деньги на их строительство? Почему не готовились к наступлению (России. — Прим. ред.)?" — говорится в статье.Кроме того, по словам журналистов, украинцы испытывают страх перед тотальной мобилизацией и недовольны регулярными отключениями света в городах."Власти сейчас стоят перед трудным выбором — продолжать ли и дальше стратегию «войны на истощение» (с риском истощения самой Украины), либо начать поиск вариантов скорейшего окончания войны", — приводит издание варианты Киева.Успехи на Харьковском направленииРоссийские военные активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, на следующий день военные начали бои за село Липцы. По словам Ганчева, освобождено более 200 квадратных километров на севере области, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.В пятницу президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, что ВС России не планируют брать Харьков. По его словам, ВСУ вынудили Россию пойти на создание санитарной зоны в Харьковской области для защиты жилых районов Белгорода от украинских обстрелов.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946731696.html

https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html

россия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины