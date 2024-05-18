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ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в Рафахе
ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в Рафахе - РИА Новости, 18.05.2024
ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в Рафахе
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило, что пять израильских военных погибли в устроенной его бойцами западне. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:25
2024-05-18T23:25
2024-05-18T23:25
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 18 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило, что пять израильских военных погибли в устроенной его бойцами западне. "Нашим бойцам удалось заманить в ловушку сионистские силы и взорвать там бомбу, убив пятерых солдат и ранив ещё несколько на востоке города Рафах", - говорится в сообщении движения в его Telegram-канале. Ранее в субботу "Бригады аль-Кассама" сообщили об уничтожении 15 израильских военных в занятом ими доме на востоке сектора Газа.
https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в Рафахе
ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в западне в Рафахе