https://ria.ru/20240518/khamas-1946946066.html

ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в Рафахе

ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в Рафахе - РИА Новости, 18.05.2024

ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в Рафахе

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило, что пять израильских военных погибли в устроенной его бойцами западне. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T23:25

2024-05-18T23:25

2024-05-18T23:25

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 18 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило, что пять израильских военных погибли в устроенной его бойцами западне. "Нашим бойцам удалось заманить в ловушку сионистские силы и взорвать там бомбу, убив пятерых солдат и ранив ещё несколько на востоке города Рафах", - говорится в сообщении движения в его Telegram-канале. Ранее в субботу "Бригады аль-Кассама" сообщили об уничтожении 15 израильских военных в занятом ими доме на востоке сектора Газа.

https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году