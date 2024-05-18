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Минпромторг обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ

Минпромторг обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ - РИА Новости, 18.05.2024

Минпромторг обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ

Минпромторг РФ обсуждает создание логистического хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:58

2024-05-18T09:58

2024-05-18T09:58

россия

ближний восток

казань

василий осьмаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ обсуждает создание логистического хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024". "Обсуждается, в Эмиратах, например", - ответил он на вопрос, обсуждается ли создание логистических хабов на Ближнем Востоке. В конце 2023 года министерство отмечало, что ведет активную работу по развитию основных транспортно-логистических коридоров и созданию транспортно-логистических центров для наращивания поставок российской продукции на новые экспортные рынки дружественных стран. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240515/kazan-1946133055.html

россия

ближний восток

казань

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россия, ближний восток, казань, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024