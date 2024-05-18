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Минпромторг обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ - РИА Новости, 18.05.2024
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09:58 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/khab-1946847423.html
Минпромторг обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ
Минпромторг обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ - РИА Новости, 18.05.2024
Минпромторг обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ
Минпромторг РФ обсуждает создание логистического хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:58
2024-05-18T09:58
россия
ближний восток
казань
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ обсуждает создание логистического хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024". "Обсуждается, в Эмиратах, например", - ответил он на вопрос, обсуждается ли создание логистических хабов на Ближнем Востоке. В конце 2023 года министерство отмечало, что ведет активную работу по развитию основных транспортно-логистических коридоров и созданию транспортно-логистических центров для наращивания поставок российской продукции на новые экспортные рынки дружественных стран. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240515/kazan-1946133055.html
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россия, ближний восток, казань, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Ближний Восток, Казань, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Минпромторг обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ

Осьмаков: Минпромторг обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГород Абу-Даби
Город Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ обсуждает создание логистического хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024".
"Обсуждается, в Эмиратах, например", - ответил он на вопрос, обсуждается ли создание логистических хабов на Ближнем Востоке.
В конце 2023 года министерство отмечало, что ведет активную работу по развитию основных транспортно-логистических коридоров и созданию транспортно-логистических центров для наращивания поставок российской продукции на новые экспортные рынки дружественных стран.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Россия может выйти в лидеры экспортеров халяльной продукции
15 мая, 13:56
 
РоссияБлижний ВостокКазаньВасилий ОсьмаковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В миреРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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