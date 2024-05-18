https://ria.ru/20240518/kanal-1946839423.html

Русских представил новый канал от Средней Волги до Персидского залива

Русских представил новый канал от Средней Волги до Персидского залива - РИА Новости, 18.05.2024

Русских представил новый канал от Средней Волги до Персидского залива

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских возглавил делегацию региона на экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", на площадке которого... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:24

2024-05-18T08:24

2024-05-18T08:24

ульяновская область

каспийское море

иран

ульяновская область

алексей русских

марат хуснуллин

рустам минниханов

азербайджанские железные дороги

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских возглавил делегацию региона на экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", на площадке которого представил новый торгово-логистический канал "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив", сообщает пресс-служба регионального правительства. Как подчеркнул глава региона, новый торгово-логистический канал "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив" позволит нарастить внешнеторговый оборот, выстроить транспортный коридор в условиях санкций и открыть направления торговли для предприятий Ульяновской области и регионов Средней Волги. "Маршрут высоко оценил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Также на федеральном уровне рассмотрят наши инициативы. Это создание единых операторов для транспортного коридора "Север-Юг". Формирование национального заказчика строительства речного флота, а также международного банка данных по грузовой базе импортеров и экспортеров стран Волго-Каспийского региона и Персидского залива", - цитирует пресс-служба Русских. Глава региона также провел встречи с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и деловые переговоры, в том числе касающиеся партнерства по линии развития торгово-логистического маршрута, с делегациями Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана. "Внешнеторговый оборот с Ираном вырос, пригласили посетить наши промышленные предприятия. С Азербайджанскими железными дорогами планируем маршрут блок-поезда до границы с Ираном. Занимаемся загрузкой маршрута "река-море" до Каспийских портов, одновременно — обратной загрузкой. С коллегами из ОАЭ обсудили возможность торгового партнерства", - подчеркнул губернатор. На сегодняшний день в работу логистического канала уже включены партнеры из отечественных и зарубежных государственных и частных структур-участников логистических и торговых цепочек. Это ведущие логистические и транспортные операторы, в том числе морские, железнодорожные, речные, автомобильные перевозчики, грузоотправители, а также компании, оказывающие финансовые услуги, судовладельцы, представители портов на территории России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Индии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Губернатор отметил, что реализация проекта торгово-логистического канала "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив" возможна только в глубокой структурной кооперации всех участников цепочки, для качественного функционирования которой необходима глобальная работа, в том числе на государственном уровне. Как отметил руководитель регионального центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов, Ульяновская область готова делиться полученным опытом реализации уникального международного логистического проекта. В пресс-службе добавили, что логистический проект "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив" реализуется благодаря нацпроектам "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Проект позволит обеспечить прямую доставку сборных грузов от портовых терминалов Средней Волги, а также регионов Приволжья и Европейской России к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива и Индии.

https://ria.ru/20240514/sotrudnichestvo-1945854094.html

https://ria.ru/20230919/turproekty-1897268506.html

https://ria.ru/20240405/sotrudnichestvo-1938037215.html

каспийское море

иран

ульяновская область

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каспийское море, иран, ульяновская область, алексей русских, марат хуснуллин, рустам минниханов, азербайджанские железные дороги