https://ria.ru/20240518/kanal-1946839423.html
Русских представил новый канал от Средней Волги до Персидского залива
Русских представил новый канал от Средней Волги до Персидского залива - РИА Новости, 18.05.2024
Русских представил новый канал от Средней Волги до Персидского залива
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских возглавил делегацию региона на экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", на площадке которого... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:24
2024-05-18T08:24
2024-05-18T08:24
ульяновская область
каспийское море
иран
ульяновская область
алексей русских
марат хуснуллин
рустам минниханов
азербайджанские железные дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884156178_0:259:1600:1159_1920x0_80_0_0_388256229105b4891032546c1f8893fc.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских возглавил делегацию региона на экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", на площадке которого представил новый торгово-логистический канал "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив", сообщает пресс-служба регионального правительства. Как подчеркнул глава региона, новый торгово-логистический канал "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив" позволит нарастить внешнеторговый оборот, выстроить транспортный коридор в условиях санкций и открыть направления торговли для предприятий Ульяновской области и регионов Средней Волги. "Маршрут высоко оценил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Также на федеральном уровне рассмотрят наши инициативы. Это создание единых операторов для транспортного коридора "Север-Юг". Формирование национального заказчика строительства речного флота, а также международного банка данных по грузовой базе импортеров и экспортеров стран Волго-Каспийского региона и Персидского залива", - цитирует пресс-служба Русских. Глава региона также провел встречи с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и деловые переговоры, в том числе касающиеся партнерства по линии развития торгово-логистического маршрута, с делегациями Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана. "Внешнеторговый оборот с Ираном вырос, пригласили посетить наши промышленные предприятия. С Азербайджанскими железными дорогами планируем маршрут блок-поезда до границы с Ираном. Занимаемся загрузкой маршрута "река-море" до Каспийских портов, одновременно — обратной загрузкой. С коллегами из ОАЭ обсудили возможность торгового партнерства", - подчеркнул губернатор. На сегодняшний день в работу логистического канала уже включены партнеры из отечественных и зарубежных государственных и частных структур-участников логистических и торговых цепочек. Это ведущие логистические и транспортные операторы, в том числе морские, железнодорожные, речные, автомобильные перевозчики, грузоотправители, а также компании, оказывающие финансовые услуги, судовладельцы, представители портов на территории России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Индии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Губернатор отметил, что реализация проекта торгово-логистического канала "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив" возможна только в глубокой структурной кооперации всех участников цепочки, для качественного функционирования которой необходима глобальная работа, в том числе на государственном уровне. Как отметил руководитель регионального центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов, Ульяновская область готова делиться полученным опытом реализации уникального международного логистического проекта. В пресс-службе добавили, что логистический проект "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив" реализуется благодаря нацпроектам "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Проект позволит обеспечить прямую доставку сборных грузов от портовых терминалов Средней Волги, а также регионов Приволжья и Европейской России к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива и Индии.
https://ria.ru/20240514/sotrudnichestvo-1945854094.html
https://ria.ru/20230919/turproekty-1897268506.html
https://ria.ru/20240405/sotrudnichestvo-1938037215.html
каспийское море
иран
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884156178_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_50ed6b0e7855ae644ec91410f8bd67d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каспийское море, иран, ульяновская область, алексей русских, марат хуснуллин, рустам минниханов, азербайджанские железные дороги
Ульяновская область, Каспийское море, Иран, Ульяновская область, Алексей Русских, Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов, Азербайджанские железные дороги
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских возглавил делегацию региона на экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", на площадке которого представил новый торгово-логистический канал "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как подчеркнул глава региона, новый торгово-логистический канал "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив" позволит нарастить внешнеторговый оборот, выстроить транспортный коридор в условиях санкций и открыть направления торговли для предприятий Ульяновской области и регионов Средней Волги.
"Маршрут высоко оценил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
. Также на федеральном уровне рассмотрят наши инициативы. Это создание единых операторов для транспортного коридора "Север-Юг". Формирование национального заказчика строительства речного флота, а также международного банка данных по грузовой базе импортеров и экспортеров стран Волго-Каспийского региона и Персидского залива", - цитирует пресс-служба Русских.
Глава региона также провел встречи с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
и деловые переговоры, в том числе касающиеся партнерства по линии развития торгово-логистического маршрута, с делегациями Ирана
, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана
.
"Внешнеторговый оборот с Ираном вырос, пригласили посетить наши промышленные предприятия. С Азербайджанскими железными дорогами планируем маршрут блок-поезда до границы с Ираном. Занимаемся загрузкой маршрута "река-море" до Каспийских портов, одновременно — обратной загрузкой. С коллегами из ОАЭ
обсудили возможность торгового партнерства", - подчеркнул губернатор.
На сегодняшний день в работу логистического канала уже включены партнеры из отечественных и зарубежных государственных и частных структур-участников логистических и торговых цепочек. Это ведущие логистические и транспортные операторы, в том числе морские, железнодорожные, речные, автомобильные перевозчики, грузоотправители, а также компании, оказывающие финансовые услуги, судовладельцы, представители портов на территории России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Индии
, ОАЭ и Саудовской Аравии
.
Губернатор отметил, что реализация проекта торгово-логистического канала "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив" возможна только в глубокой структурной кооперации всех участников цепочки, для качественного функционирования которой необходима глобальная работа, в том числе на государственном уровне.
Как отметил руководитель регионального центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов, Ульяновская область готова делиться полученным опытом реализации уникального международного логистического проекта.
В пресс-службе добавили, что логистический проект "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив" реализуется благодаря нацпроектам "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Проект позволит обеспечить прямую доставку сборных грузов от портовых терминалов Средней Волги, а также регионов Приволжья и Европейской России к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива и Индии.