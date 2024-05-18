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В Ираке задержали одного из одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 18.05.2024
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01:57 18.05.2024 (обновлено: 02:04 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/irak-1946821814.html
В Ираке задержали одного из одного из главарей ИГ*
В Ираке задержали одного из одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 18.05.2024
В Ираке задержали одного из одного из главарей ИГ*
Курдские силы безопасности задержали одного из руководителей террористической группировки "Исламское государство"* Сократа Халиля, который считался "правой... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T01:57
2024-05-18T02:04
в мире
мосул
иракский курдистан
ирак
абу бакр аль-багдади
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ДОХА, 18 мая - РИА Новости. Курдские силы безопасности задержали одного из руководителей террористической группировки "Исламское государство"* Сократа Халиля, который считался "правой рукой" бывшего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и сыграл важную роль в удержании террористами контроля над городом Мосулом в 2014 году, говорится в сообщении совета безопасности Иракского Курдистана для агентства Shafaq News. "Задержан террорист по имени Сократ Халиль, также известный как Абдалла Тафхих, он был человеком, очень близким и пользующимся доверием лидера ИГ*", - отмечается в сообщении. Как указали в совете, Халиль признался, что, проведя пять лет в Турции, вернулся в Иракский Курдистан по поддельному паспорту и был сразу задержан. Как считают курдские силы безопасности, аль-Багдади поручал Халилю осуществление нескольких террористических задач. Ему была отведена видная роль в контроле над городом Мосул, он участвовал во многих операциях против иракских войск и сил курдского ополчения "пешмерга". Террористическая группировка "Исламское государство"* захватила большие территории на севере и западе Ирака в 2014 году, включая второй по населению город страны Мосул. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240505/izrail-1943978602.html
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мосул
иракский курдистан
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в мире, мосул, иракский курдистан, ирак, абу бакр аль-багдади
В мире, Мосул, Иракский Курдистан, Ирак, Абу Бакр аль-Багдади
В Ираке задержали одного из одного из главарей ИГ*

Курдские силы безопасности задержали одного из главарей ИГ Сократа Халиля

© Sputnik / Hikmet DurgunБоец курдских отрядов самообороны
Боец курдских отрядов самообороны - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Sputnik / Hikmet Durgun
Боец курдских отрядов самообороны. Архивное фото
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ДОХА, 18 мая - РИА Новости. Курдские силы безопасности задержали одного из руководителей террористической группировки "Исламское государство"* Сократа Халиля, который считался "правой рукой" бывшего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и сыграл важную роль в удержании террористами контроля над городом Мосулом в 2014 году, говорится в сообщении совета безопасности Иракского Курдистана для агентства Shafaq News.
"Задержан террорист по имени Сократ Халиль, также известный как Абдалла Тафхих, он был человеком, очень близким и пользующимся доверием лидера ИГ*", - отмечается в сообщении.
Хайфа
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5 мая, 14:55
Как указали в совете, Халиль признался, что, проведя пять лет в Турции, вернулся в Иракский Курдистан по поддельному паспорту и был сразу задержан.
Как считают курдские силы безопасности, аль-Багдади поручал Халилю осуществление нескольких террористических задач. Ему была отведена видная роль в контроле над городом Мосул, он участвовал во многих операциях против иракских войск и сил курдского ополчения "пешмерга".
Террористическая группировка "Исламское государство"* захватила большие территории на севере и западе Ирака в 2014 году, включая второй по населению город страны Мосул. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреМосулИракский КурдистанИракАбу Бакр аль-Багдади
 
 
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