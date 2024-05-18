https://ria.ru/20240518/ipoteka-1946877591.html

"Сбер" будет выдавать исламскую ипотеку еще в двух регионах до конца года

"Сбер" будет выдавать исламскую ипотеку еще в двух регионах до конца года - РИА Новости, 18.05.2024

"Сбер" будет выдавать исламскую ипотеку еще в двух регионах до конца года

Сбербанк до конца года помимо Башкирии и Дагестана будет выдавать исламскую ипотеку в Чечне и Татарстане, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:34

2024-05-18T14:34

2024-05-18T14:34

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казань

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Сбербанк до конца года помимо Башкирии и Дагестана будет выдавать исламскую ипотеку в Чечне и Татарстане, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. В ноябре прошлого года "Сбер" объявил, что запустил исламскую ипотеку в двух из этих регионов. Исламскую ипотеку также выдает банк "Ак Барс". "Мы запустили такой продукт в двух регионах – в Башкирии и Дагестане. Естественно, будем ее распространять на другие пилотные территории в этом году", - рассказал Ганеев. Он отметил, что исламской ипотекой ежемесячно интересуются тысячи россиян, а сотни уже получили решение банка по своим заявкам. "Мы работаем здесь в партнерстве с "Домклик", на специальную интернет-страницу по исламской ипотеке ежемесячно заходит более 25 тысяч уникальных пользователей. И почти по 200 заявкам клиенты получили решение банка. Это хорошие цифры, которые указывают на то, что продукт стоит внимания, им нужно заниматься и совершенствовать его", - рассказал топ-менеджер. По его словам, в целом традиционная и исламская ипотека не отличаются по стоимости. "Отличие всего партнерского финансирования от классического заключается в том, что в нем не берутся проценты. Банк работает с конкретным активом через определенную наценку, это касается и ипотеки. Что касается стоимости или размера переплаты клиента по ипотеке, то в каждом конкретном случае он будет зависеть от ряда параметров: срока кредита, типа жилья (новостройка или вторичка), размера первоначального взноса и так далее", - отметил он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240426/sbersiti-1942437734.html

https://realty.ria.ru/20240404/sber-1937773576.html

https://ria.ru/20240516/blyuda-1946412559.html

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экономика, россия, казань, сбербанк россии, сбер, домклик