Рейтинг@Mail.ru
В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной" - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 18.05.2024 (обновлено: 15:15 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ikea-1946847265.html
В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной"
В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной" - РИА Новости, 18.05.2024
В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной"
Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 миллиардов рублей структуры IKEA "противной основам правопорядка или нравственности",... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:58
2024-05-18T15:15
коммерческая недвижимость
россия
московская область (подмосковье)
ирландия
ikea international group
федеральная налоговая служба (фнс россии)
яндекс.маркет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857633119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6938d6408ae1ab63a7ddcf526d768f14.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 миллиардов рублей структуры IKEA "противной основам правопорядка или нравственности", передает Коммерсантъ."После ухода IKEA с российского рынка остававшиеся в России товарные запасы у "Торга" (российская структура шведского бренда. — Прим. ред.) в ноябре 2022 года выкупил "Яндекс Маркет" в лице ООО "Маркет.Трейд". Но оказалось, что оплата по этой сделке 12,9 миллиардов рублей по поручению "Торга" была произведена на зарубежные счета ирландской Fami Limited", — поясняет издание.ФНС сочла действия IKEA "сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности". Согласно положению статьи 169 Гражданского кодекса, она признается ничтожной и позволяет суду взыскать в доход государства все полученное по ней сторонами. Теперь ООО "Торг" обязан выплатить российскому государству вышеуказанную сумму.Согласно указу президента № 95 от 5 марта 2022 года, перечисление средств компаниям из недружественных стран возможно только с особого разрешения и на специальные счета в российских банках. Fami Limited и ООО "Торг" зарегистрированы в Ирландии и Нидерландах, которые входят в список недружественных государств, объясняется в материале.Отмечается, что сам иск был удовлетворен еще 25 апреля, однако сейчас появились подробности.В августе 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA. Позже, в ноябре 2022 года, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.Суд в этом деле в марте по заявлению ФНС принял обеспечительные меры, арестовав денежные средства на счетах ООО "Торг", кроме денег на выплату зарплаты сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом. Под арест попал, в частности, крупный складской комплекс ответчика в Подмосковье.
https://realty.ria.ru/20240404/ikea-1937784318.html
https://realty.ria.ru/20240311/ikea-1932266801.html
https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html
россия
московская область (подмосковье)
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857633119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2472714696089075b71dc4b89561a66f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммерческая недвижимость, россия, московская область (подмосковье), ирландия, ikea international group, федеральная налоговая служба (фнс россии), яндекс.маркет
Коммерческая недвижимость, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирландия, IKEA International Group, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Яндекс.Маркет
В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной"

"Ъ": суд признал перевод IKEA средств из России за рубеж безнравственным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска магазина IKEA
Вывеска магазина IKEA - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вывеска магазина IKEA. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 миллиардов рублей структуры IKEA "противной основам правопорядка или нравственности", передает Коммерсантъ.
"После ухода IKEA с российского рынка остававшиеся в России товарные запасы у "Торга" (российская структура шведского бренда. — Прим. ред.) в ноябре 2022 года выкупил "Яндекс Маркет" в лице ООО "Маркет.Трейд". Но оказалось, что оплата по этой сделке 12,9 миллиардов рублей по поручению "Торга" была произведена на зарубежные счета ирландской Fami Limited", — поясняет издание.
Девушка в магазине ИКЕА Ходынское поле - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Эксперт: формат мебельной IKEA давно устарел
4 апреля, 12:07
ФНС сочла действия IKEA "сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности". Согласно положению статьи 169 Гражданского кодекса, она признается ничтожной и позволяет суду взыскать в доход государства все полученное по ней сторонами. Теперь ООО "Торг" обязан выплатить российскому государству вышеуказанную сумму.
Согласно указу президента № 95 от 5 марта 2022 года, перечисление средств компаниям из недружественных стран возможно только с особого разрешения и на специальные счета в российских банках. Fami Limited и ООО "Торг" зарегистрированы в Ирландии и Нидерландах, которые входят в список недружественных государств, объясняется в материале.
Отмечается, что сам иск был удовлетворен еще 25 апреля, однако сейчас появились подробности.
Флажки с логотипом IKEA - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
IKEA хочет урегулировать миром судебные претензии ФНС на 13 млрд рублей
11 марта, 12:12
В августе 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA. Позже, в ноябре 2022 года, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.
Суд в этом деле в марте по заявлению ФНС принял обеспечительные меры, арестовав денежные средства на счетах ООО "Торг", кроме денег на выплату зарплаты сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом. Под арест попал, в частности, крупный складской комплекс ответчика в Подмосковье.
Магазин ИКЕА в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
IKEA возвращается параллельно
14 марта 2023, 08:00
 
Коммерческая недвижимостьРоссияМосковская область (Подмосковье)ИрландияIKEA International GroupФедеральная налоговая служба (ФНС России)Яндекс.Маркет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала