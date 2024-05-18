https://ria.ru/20240518/ikea-1946847265.html
В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной"
В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной" - РИА Новости, 18.05.2024
В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной"
Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 миллиардов рублей структуры IKEA "противной основам правопорядка или нравственности",... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:58
2024-05-18T09:58
2024-05-18T15:15
коммерческая недвижимость
россия
московская область (подмосковье)
ирландия
ikea international group
федеральная налоговая служба (фнс россии)
яндекс.маркет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857633119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6938d6408ae1ab63a7ddcf526d768f14.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 миллиардов рублей структуры IKEA "противной основам правопорядка или нравственности", передает Коммерсантъ."После ухода IKEA с российского рынка остававшиеся в России товарные запасы у "Торга" (российская структура шведского бренда. — Прим. ред.) в ноябре 2022 года выкупил "Яндекс Маркет" в лице ООО "Маркет.Трейд". Но оказалось, что оплата по этой сделке 12,9 миллиардов рублей по поручению "Торга" была произведена на зарубежные счета ирландской Fami Limited", — поясняет издание.ФНС сочла действия IKEA "сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности". Согласно положению статьи 169 Гражданского кодекса, она признается ничтожной и позволяет суду взыскать в доход государства все полученное по ней сторонами. Теперь ООО "Торг" обязан выплатить российскому государству вышеуказанную сумму.Согласно указу президента № 95 от 5 марта 2022 года, перечисление средств компаниям из недружественных стран возможно только с особого разрешения и на специальные счета в российских банках. Fami Limited и ООО "Торг" зарегистрированы в Ирландии и Нидерландах, которые входят в список недружественных государств, объясняется в материале.Отмечается, что сам иск был удовлетворен еще 25 апреля, однако сейчас появились подробности.В августе 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA. Позже, в ноябре 2022 года, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.Суд в этом деле в марте по заявлению ФНС принял обеспечительные меры, арестовав денежные средства на счетах ООО "Торг", кроме денег на выплату зарплаты сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом. Под арест попал, в частности, крупный складской комплекс ответчика в Подмосковье.
https://realty.ria.ru/20240404/ikea-1937784318.html
https://realty.ria.ru/20240311/ikea-1932266801.html
https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html
россия
московская область (подмосковье)
ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857633119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2472714696089075b71dc4b89561a66f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммерческая недвижимость, россия, московская область (подмосковье), ирландия, ikea international group, федеральная налоговая служба (фнс россии), яндекс.маркет
Коммерческая недвижимость, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирландия, IKEA International Group, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Яндекс.Маркет
В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной"
"Ъ": суд признал перевод IKEA средств из России за рубеж безнравственным
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 миллиардов рублей структуры IKEA "противной основам правопорядка или нравственности", передает Коммерсантъ
.
"После ухода IKEA с российского рынка остававшиеся в России товарные запасы у "Торга" (российская структура шведского бренда. — Прим. ред.) в ноябре 2022 года выкупил "Яндекс Маркет" в лице ООО "Маркет.Трейд". Но оказалось, что оплата по этой сделке 12,9 миллиардов рублей по поручению "Торга" была произведена на зарубежные счета ирландской Fami Limited", — поясняет издание.
ФНС сочла действия IKEA "сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности". Согласно положению статьи 169 Гражданского кодекса, она признается ничтожной и позволяет суду взыскать в доход государства все полученное по ней сторонами. Теперь ООО "Торг" обязан выплатить российскому государству вышеуказанную сумму.
Согласно указу президента № 95 от 5 марта 2022 года, перечисление средств компаниям из недружественных стран возможно только с особого разрешения и на специальные счета в российских банках. Fami Limited и ООО "Торг" зарегистрированы в Ирландии и Нидерландах, которые входят в список недружественных государств, объясняется в материале.
Отмечается, что сам иск был удовлетворен еще 25 апреля, однако сейчас появились подробности.
В августе 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA. Позже, в ноябре 2022 года, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.
Суд в этом деле в марте по заявлению ФНС принял обеспечительные меры, арестовав денежные средства на счетах ООО "Торг", кроме денег на выплату зарплаты сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом. Под арест попал, в частности, крупный складской комплекс ответчика в Подмосковье.