https://ria.ru/20240518/ikea-1946847265.html

В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной"

В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной" - РИА Новости, 18.05.2024

В суде признали крупную сделку IKEA в России "безнравственной"

Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 миллиардов рублей структуры IKEA "противной основам правопорядка или нравственности",... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:58

2024-05-18T09:58

2024-05-18T15:15

коммерческая недвижимость

россия

московская область (подмосковье)

ирландия

ikea international group

федеральная налоговая служба (фнс россии)

яндекс.маркет

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 миллиардов рублей структуры IKEA "противной основам правопорядка или нравственности", передает Коммерсантъ."После ухода IKEA с российского рынка остававшиеся в России товарные запасы у "Торга" (российская структура шведского бренда. — Прим. ред.) в ноябре 2022 года выкупил "Яндекс Маркет" в лице ООО "Маркет.Трейд". Но оказалось, что оплата по этой сделке 12,9 миллиардов рублей по поручению "Торга" была произведена на зарубежные счета ирландской Fami Limited", — поясняет издание.ФНС сочла действия IKEA "сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности". Согласно положению статьи 169 Гражданского кодекса, она признается ничтожной и позволяет суду взыскать в доход государства все полученное по ней сторонами. Теперь ООО "Торг" обязан выплатить российскому государству вышеуказанную сумму.Согласно указу президента № 95 от 5 марта 2022 года, перечисление средств компаниям из недружественных стран возможно только с особого разрешения и на специальные счета в российских банках. Fami Limited и ООО "Торг" зарегистрированы в Ирландии и Нидерландах, которые входят в список недружественных государств, объясняется в материале.Отмечается, что сам иск был удовлетворен еще 25 апреля, однако сейчас появились подробности.В августе 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA. Позже, в ноябре 2022 года, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.Суд в этом деле в марте по заявлению ФНС принял обеспечительные меры, арестовав денежные средства на счетах ООО "Торг", кроме денег на выплату зарплаты сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом. Под арест попал, в частности, крупный складской комплекс ответчика в Подмосковье.

https://realty.ria.ru/20240404/ikea-1937784318.html

https://realty.ria.ru/20240311/ikea-1932266801.html

https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html

россия

московская область (подмосковье)

ирландия

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коммерческая недвижимость, россия, московская область (подмосковье), ирландия, ikea international group, федеральная налоговая служба (фнс россии), яндекс.маркет