https://ria.ru/20240518/gants-1946945614.html

Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства

Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства - РИА Новости, 18.05.2024

Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства

Израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц в субботу заявил, что выйдет из чрезвычайного правительства премьера Биньямина Нетаньяху,... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T23:20

2024-05-18T23:20

2024-05-18T23:20

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

хамас

бени ганц

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц в субботу заявил, что выйдет из чрезвычайного правительства премьера Биньямина Нетаньяху, если военный кабинет министров не утвердит к 8 июня план действий по войне в секторе Газа. "Сейчас мы находимся на роковом перепутье, когда руководство страны должно увидеть общую картину, определить риски, и возможности и сформулировать обновленную национальную стратегию. Чтобы мы могли бороться плечом, военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национального значения", - заявил Ганц на специально созванной пресс-конференции. Министр заявил, что покинет правительство, если к этой дате кабинет не утвердит план действий в секторе Газа. Среди целей национального значения Ганц выделили возвращение всех израильских заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и установление израильского контроля безопасности в палестинском анклаве, а также создание там гражданской администрации при участии США, Европы, арабских страны и палестинцев. Ганц также призвал вернуть жителей севера Израиля в свои дома к 1 сентября. Порядка 80 тысячи израильтян были эвакуированы с севера страны полгода назад из-за ежедневных обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболлах".

https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, хамас, бени ганц, биньямин нетаньяху, европа, сша, израиль, в мире