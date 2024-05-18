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Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства - РИА Новости, 18.05.2024
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23:20 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/gants-1946945614.html
Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства
Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства - РИА Новости, 18.05.2024
Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства
Израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц в субботу заявил, что выйдет из чрезвычайного правительства премьера Биньямина Нетаньяху,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:20
2024-05-18T23:20
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
хамас
бени ганц
биньямин нетаньяху
европа
сша
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц в субботу заявил, что выйдет из чрезвычайного правительства премьера Биньямина Нетаньяху, если военный кабинет министров не утвердит к 8 июня план действий по войне в секторе Газа. "Сейчас мы находимся на роковом перепутье, когда руководство страны должно увидеть общую картину, определить риски, и возможности и сформулировать обновленную национальную стратегию. Чтобы мы могли бороться плечом, военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национального значения", - заявил Ганц на специально созванной пресс-конференции. Министр заявил, что покинет правительство, если к этой дате кабинет не утвердит план действий в секторе Газа. Среди целей национального значения Ганц выделили возвращение всех израильских заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и установление израильского контроля безопасности в палестинском анклаве, а также создание там гражданской администрации при участии США, Европы, арабских страны и палестинцев. Ганц также призвал вернуть жителей севера Израиля в свои дома к 1 сентября. Порядка 80 тысячи израильтян были эвакуированы с севера страны полгода назад из-за ежедневных обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболлах".
https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html
европа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, хамас, бени ганц, биньямин нетаньяху, европа, сша, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, ХАМАС, Бени Ганц, Биньямин Нетаньяху, Европа, США, Израиль, В мире
Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства

Бени Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства Нетаньяху

© AP Photo / Gil Cohen-MagenБени Ганц
Бени Ганц - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
Бени Ганц. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц в субботу заявил, что выйдет из чрезвычайного правительства премьера Биньямина Нетаньяху, если военный кабинет министров не утвердит к 8 июня план действий по войне в секторе Газа.
"Сейчас мы находимся на роковом перепутье, когда руководство страны должно увидеть общую картину, определить риски, и возможности и сформулировать обновленную национальную стратегию. Чтобы мы могли бороться плечом, военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национального значения", - заявил Ганц на специально созванной пресс-конференции.
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Министр заявил, что покинет правительство, если к этой дате кабинет не утвердит план действий в секторе Газа.
Среди целей национального значения Ганц выделили возвращение всех израильских заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и установление израильского контроля безопасности в палестинском анклаве, а также создание там гражданской администрации при участии США, Европы, арабских страны и палестинцев. Ганц также призвал вернуть жителей севера Израиля в свои дома к 1 сентября. Порядка 80 тысячи израильтян были эвакуированы с севера страны полгода назад из-за ежедневных обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболлах".
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболлаХАМАСБени ГанцБиньямин НетаньяхуЕвропаСШАИзраильВ мире
 
 
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