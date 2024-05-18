https://ria.ru/20240518/gants-1946945614.html
Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства
Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства - РИА Новости, 18.05.2024
Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства
Израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц в субботу заявил, что выйдет из чрезвычайного правительства премьера Биньямина Нетаньяху,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:20
2024-05-18T23:20
2024-05-18T23:20
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
хамас
бени ганц
биньямин нетаньяху
европа
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825112975_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_96433fa47ceb07a16b84685153af1e47.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц в субботу заявил, что выйдет из чрезвычайного правительства премьера Биньямина Нетаньяху, если военный кабинет министров не утвердит к 8 июня план действий по войне в секторе Газа. "Сейчас мы находимся на роковом перепутье, когда руководство страны должно увидеть общую картину, определить риски, и возможности и сформулировать обновленную национальную стратегию. Чтобы мы могли бороться плечом, военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национального значения", - заявил Ганц на специально созванной пресс-конференции. Министр заявил, что покинет правительство, если к этой дате кабинет не утвердит план действий в секторе Газа. Среди целей национального значения Ганц выделили возвращение всех израильских заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и установление израильского контроля безопасности в палестинском анклаве, а также создание там гражданской администрации при участии США, Европы, арабских страны и палестинцев. Ганц также призвал вернуть жителей севера Израиля в свои дома к 1 сентября. Порядка 80 тысячи израильтян были эвакуированы с севера страны полгода назад из-за ежедневных обстрелов со стороны ливанского движения "Хезболлах".
https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html
европа
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825112975_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_daf37f432fb47be1eb213621239a64d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, хамас, бени ганц, биньямин нетаньяху, европа, сша, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, ХАМАС, Бени Ганц, Биньямин Нетаньяху, Европа, США, Израиль, В мире
Израильский министр Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства
Бени Ганц пригрозил выходом из чрезвычайного правительства Нетаньяху