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Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны - РИА Новости, 18.05.2024
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14:30 18.05.2024 (обновлено: 16:57 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/fomin-1946876792.html
Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны
Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны - РИА Новости, 18.05.2024
Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны
Бизнесмен Александр Фомин, арестованный по делу замглавы Минобороны Тимура Иванова, имеет связи среди руководства предприятий военного ведомства, следует из... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:30
2024-05-18T16:57
происшествия
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бизнесмен Александр Фомин, арестованный по делу замглавы Минобороны Тимура Иванова, имеет связи среди руководства предприятий военного ведомства, следует из опубликованного постановления Басманного суда Москвы."Обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур &lt;...&gt;, обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности", — приводятся в тексте аргументы следствия о необходимости заключить фигуранта под стражу. Фомин — соучредитель компании "Олимпситистрой". По версии СК, он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Его обвиняют по статье "Дача взятки". Дело замглавы МинобороныИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следователи полагают, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Чиновник своей вины не признает, у него арестовали все счета и недвижимость.Кроме того, по делу проходят Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня.Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240514/vzyatka-1946009066.html
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944701035.html
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происшествия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны

Арестованный по делу замглавы МО Фомин имел связи в руководстве министерства

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бизнесмен Александр Фомин, арестованный по делу замглавы Минобороны Тимура Иванова, имеет связи среди руководства предприятий военного ведомства, следует из опубликованного постановления Басманного суда Москвы.
"Обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур <...>, обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности", — приводятся в тексте аргументы следствия о необходимости заключить фигуранта под стражу.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Кадровику Минобороны вменяют взятку в 30 миллионов рублей, сообщил источник
14 мая, 21:54
Фомин — соучредитель компании "Олимпситистрой". По версии СК, он оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Его обвиняют по статье "Дача взятки".

Дело замглавы Минобороны

Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следователи полагают, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Тимура Иванова временно отстранили от должности замминистра обороны
8 мая, 15:44
Чиновник своей вины не признает, у него арестовали все счета и недвижимость.
Кроме того, по делу проходят Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня.
Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Бывший автомобиль Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей
12 мая, 08:11
 
ПроисшествияТимур ИвановАлександр ФоминСергей БородинДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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