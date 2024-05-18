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В Республике Сербской БиГ открылся фестиваль "Дни России" - РИА Новости, 18.05.2024
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17:46 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/festival-1946913600.html
В Республике Сербской БиГ открылся фестиваль "Дни России"
В Республике Сербской БиГ открылся фестиваль "Дни России" - РИА Новости, 18.05.2024
В Республике Сербской БиГ открылся фестиваль "Дни России"
Фестиваль "Дни России в Республике Сербской" открылся в субботу в главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:46
2024-05-18T17:46
россия
республика сербская
белград (город)
александр вучич
милорад додик
оон
рцнк
генеральная ассамблея оон
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БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Фестиваль "Дни России в Республике Сербской" открылся в субботу в главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке, сообщил РИА Новости представитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде Георгий Энгельгардт. В открытии мероприятия приняли участие посол России в БиГ Игорь Калабухов и министр научно-технического развития, высшего образования и информационного общества РС БиГ Желько Будимир, многочисленные сербские, боснийские и российские эксперты и исследователи. Фестиваль проходит 18-20 мая в Баня-Луке. "Министр Будимир подчеркнул стратегическую ориентацию Республики Сербской на развитие всесторонних связей с Россией, в том числе, в области культуры. Поэтому уделяется большое значение поддержке любых форм культурного и научного сотрудничества, представлению российского опыта межнациональных отношений, чему будет посвящён последний день фестиваля", - рассказал представитель РЦНК. В первый день форума состоялась международная конференция "Российско-сербские отношения в контексте формирования многополярного мирового порядка: опыт и перспективы", которая затронула нынешнюю напряженность между руководством Республики Сербской и властями БиГ в Сараево, а также Западом. "К сожалению, в последние несколько лет обстановка вокруг РС и всей БиГ настолько накалена действиями Запада, что политические кризисы и крупные эпизоды внешнего давления наслаиваются один на другой, если ждать более спокойных времён, то можно откладывать очень долго. Поэтому в Республике Сербской стараются проводить культурные и общественные мероприятия с учетом того, что политическая напряженность является фоном", - отметил Энгельгардт. Президент Сербии Александр Вучич и глава РС БиГ Милорад Додик назначили в Белграде 8 июня Собор сербского народа в свете готовящейся резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
https://ria.ru/20240517/vuchich-1946560812.html
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россия, республика сербская, белград (город), александр вучич, милорад додик, оон, рцнк, генеральная ассамблея оон, в мире
Россия, Республика Сербская, Белград (город), Александр Вучич, Милорад Додик, ООН, РЦНК, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
В Республике Сербской БиГ открылся фестиваль "Дни России"

В Баня-Луке открылся фестиваль "Дни России в Республике Сербской"

© AP Photo / Radivoje PavicicБоснийские сербы
Боснийские сербы - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Боснийские сербы. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Фестиваль "Дни России в Республике Сербской" открылся в субботу в главном городе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Баня-Луке, сообщил РИА Новости представитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде Георгий Энгельгардт.
В открытии мероприятия приняли участие посол России в БиГ Игорь Калабухов и министр научно-технического развития, высшего образования и информационного общества РС БиГ Желько Будимир, многочисленные сербские, боснийские и российские эксперты и исследователи. Фестиваль проходит 18-20 мая в Баня-Луке.
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"Министр Будимир подчеркнул стратегическую ориентацию Республики Сербской на развитие всесторонних связей с Россией, в том числе, в области культуры. Поэтому уделяется большое значение поддержке любых форм культурного и научного сотрудничества, представлению российского опыта межнациональных отношений, чему будет посвящён последний день фестиваля", - рассказал представитель РЦНК.
В первый день форума состоялась международная конференция "Российско-сербские отношения в контексте формирования многополярного мирового порядка: опыт и перспективы", которая затронула нынешнюю напряженность между руководством Республики Сербской и властями БиГ в Сараево, а также Западом.
"К сожалению, в последние несколько лет обстановка вокруг РС и всей БиГ настолько накалена действиями Запада, что политические кризисы и крупные эпизоды внешнего давления наслаиваются один на другой, если ждать более спокойных времён, то можно откладывать очень долго. Поэтому в Республике Сербской стараются проводить культурные и общественные мероприятия с учетом того, что политическая напряженность является фоном", - отметил Энгельгардт.
Президент Сербии Александр Вучич и глава РС БиГ Милорад Додик назначили в Белграде 8 июня Собор сербского народа в свете готовящейся резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН.
По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
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РоссияРеспублика СербскаяБелград (город)Александр ВучичМилорад ДодикООНРЦНКГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
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